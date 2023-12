02734, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números ganadores de su edición anual. Entre la lista de números premiados, se encuentra el número 02734 que ha sido vendido, entre otros, en Barberà del Vallès y Barcelona (Barcelona), en Leioa (Bizkaia), en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en Fraga (Huesca), en Telde (Las Palmas), en Sort (Lleida), en Madrid, en Aldaia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, un premio que aunque no es millonario, te hará acreedor de 1.000 euros por cada serie premiada. Sin embargo, si posees solo un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Si tu décimo resulta dañado y has sido agraciado con un premio en la Lotería de Navidad 2023, no debes precipitarte y tomar medidas irreversibles. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva podría ser considerado como un intento de falsificación. La mejor opción es acudir a una administración de Loterías para que puedan verificar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo normal es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Estos a su vez lo remitirán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar que se trata efectivamente de un boleto auténtico.

Es posible que no te hayas percatado, pero cada año la imagen impresa en los décimos cambia. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante muchos sorteos iniciales, los décimos carecían completamente de imágenes, mostrando únicamente el número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta tradición de incorporar una imagen relacionada con la Navidad comenzó en los años 40 del siglo XX. Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, datado en 1470 y exhibido en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. La imagen forma parte de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se ha convertido en toda una institución con más de dos siglos de historia. Tuvo lugar por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. Cádiz fue su lugar original debido a una iniciativa propuesta por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias. En aquel entonces, Cádiz era la única región que resistía a Napoleón y necesitaba recaudar fondos para hacer frente al elevado coste económico derivado de la Guerra por la Independencia contra Francia.

Desde aquel primer sorteo, el evento continuó celebrándose primero en Andalucía y luego en Madrid. No fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia al nombre actual "Lotería de Navidad". Sin embargo, pasaron cinco años más hasta que los primeros décimos ya fueron impresos con el nombre de "Sorteo de Navidad". Incluso durante la Guerra Civil, el sorteo no dejó de llevarse a cabo. A pesar de la división del país en dos bandos, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados y tradicionales en España. Los premios que se reparten pueden ser una alegría para aquellos agraciados, incluso si no son millonarios. Si tienes un décimo dañado o roto, es importante seguir los pasos adecuados para verificar su autenticidad. Además, cada año los décimos cuentan con una imagen diferente relacionada con la Navidad. Por último, el Sorteo de la Lotería de Navidad tiene una larga historia que se remonta a más de dos siglos atrás y ha logrado mantenerse incluso en tiempos difíciles como lo fue la Guerra Civil española.

