79011, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 79011 que ha sido vendido en Pontevedra. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una de las recomendaciones más importantes para aquellos a quienes les ha tocado la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Es normal querer salir a celebrarlo, pero eso también significa que todo el mundo se enterará de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es importante recordar que no debes confiar tu décimo premiado a nadie. Los décimos son como resguardos al portador, lo cual significa que cualquiera que tenga en su poder el décimo puede cobrar el premio.

Si tienes pareja, deberías acudir con ella al banco para reclamar el premio juntos. En los matrimonios en régimen de gananciales, se debe repartir el premio al 50%. En caso de separación de bienes, el propietario del décimo es quien tiene derecho al premio. Además, ten en cuenta que la forma de cobrar el premio puede afectar a la declaración de la renta.

No te precipites gastando el dinero del premio. Tómate tu tiempo para planificar tus próximos movimientos y, si es necesario, consulta con expertos. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero no conviene apresurarse.

Si tienes una participación o compartes un décimo con otras personas, debes ponerte en contacto con ellos. En el caso de las participaciones, la organización o entidad a quien se lo compraste te indicará cómo cobrar tu premio.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas. Es fácil, rápido y muy cómodo. Sin embargo, muchos desconocen que también se pueden cobrar algunos premios de Lotería de Navidad a través de Bizum. La pedrea es uno de esos premios que se pueden reclamar en las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado (solo los premios inferiores a 2.000 euros).

Los pasos para cobrar el premio de la pedrea vía Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la app bancaria en tu teléfono.

3. Genera un código QR.

4. Muestra al trabajador/a de la administración el código QR para validarlo.

Así recibirás al instante y directamente en tu cuenta bancaria el dinero correspondiente al décimo ganador con la pedrea.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. Eso no cabe duda. Tanto si te toca a ti como a cualquier otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinario que están exentos de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están libres de cargas impositivas. A partir de esa cifra, se debe calcular un 20% de retención.

En resumen, si has resultado agraciado con la pedrea en la Lotería de Navidad, no te preocupes si no es el premio millonario que esperabas. Los 100 euros por décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un poco más de dinero en el bolsillo. Recuerda proteger tu anonimato y consultar con expertos antes de tomar decisiones importantes sobre cómo utilizar tu premio.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.