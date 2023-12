Carmen Maura muestra su descontento con el feminismo actual ante la mirada perpleja de Inés Hernand: "Nos están tomando manía"

En su entrevista para el programa No sé de qué me hablas, Carmen Maura habló sobre diversos temas entre los que no pudo faltar el feminismo. Inés Hernand, colaboradora del programa, trató de reinterpretar las palabras de la actriz y quedó perpleja ante las declaraciones que dio.

"Hay una cosa que no me gusta, por lo que nos están tomando manía los chicos en general", comenzó explicando Maura. La actriz aseguró que "este feminismo de ahora" en el que, según comentó, se ataca a los hombres, no le parece "buena política".

En ese momento, Inés Hernand intervino para reinterpretar lo dicho por Carmen Maura. "No sé si a lo que Carmen quiere referirse es que las políticas feministas no pretenden que esto sea una guerra de sexos ni muchísimo menos", declaró la humorista, y añadió que "un hombre que se considere feminista le empodera también" porque cualquiera querría igualdad de derechos y de condiciones.

La presentadora del programa, Mercedes Milá, trató de redirigir la conversación y dejar a un lado el tema, pero Maura continuó explicándose. "Lo que estoy diciendo es que nos están tomando un poco de manía", repitió la actriz. Comentó que conoce "casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia y no era cierto".

Finalmente, mostró su rechazo a la "agresividad", algo que no le parece nada positivo "por ningún lado". "Yo quiero que seamos iguales, no que seamos más", concluyó Carmen Maura.