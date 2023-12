43655, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual. Entre la lista de números agraciados, se encuentra el número 43655 que ha sido vendido exclusivamente online. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea recibirá 1.000 euros. Sin embargo, si solo posees un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. Concretamente, se otorgan 1.794 premios de 1.000 euros por serie. Aunque no se trate del Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo ganador pueden ser una agradable sorpresa para comenzar las festividades navideñas con un dinero extra. No resolverán todos tus problemas económicos, pero te ayudarán a enfrentar los gastos extras de esta época.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

A pesar de que pueda parecer que este premio reparte poco dinero, ¡nada más lejos! De hecho, la pedrea distribuye en toda España un total de 1.794.000 euros en premios... ¡una cifra nada desdeñable! La diferencia radica en que son premios mucho más modestos en comparación con el Gordo y otros grandes premios del sorteo navideño.

Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar algo confusa. Aunque se repite cada año, algunos términos pueden generar cierta confusión. Por eso es importante entender lo que tenemos en nuestras manos, ¡especialmente si ha sido premiado!

Número: se refiere a las cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de la Lotería de Navidad existen 100.000 números diferentes, del 0 al 999.999.

Décimo: es probablemente el término más familiar para la mayoría de personas y el que mejor conocemos. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Como su nombre indica, representa una décima parte del billete completo (recordemos que los billetes están compuestos por diez décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o varios décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número disponible hay 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos con el mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete significa desembolsar 200 euros (no solo 20 euros como en el caso anterior). Si resulta que tu billete es premiado con El Gordo (el primer premio), tendrás la fortuna de ganar cuatro millones de euros (no solo 400 mil).

Serie: este término puede resultar algo confuso para muchos jugadores. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada uno de los números disponibles en el sorteo de la Lotería de Navidad. En otras palabras, una serie está compuesta por 100.000 billetes, y cada uno de ellos contiene diez décimos. En esta edición del sorteo navideño, se han emitido 185 series (lo que equivale a 1.850 millones de décimos en total).

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante tener claro que no es lo mismo tener un décimo que tener una participación. Jugar con un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo será tuyo y, por lo tanto, cualquier premio relacionado con dicho número será exclusivamente para ti (siempre y cuando no hayas compartido ese décimo con otras personas). Además, los décimos son emitidos directamente por las administraciones oficiales.

En cambio, las participaciones son diferentes. Para empezar, las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas y no están emitidas directamente por las administraciones oficiales. Se trata de fracciones o partes inferiores a un décimo completo y su coste también es inferior a los 20 euros habituales.

Es importante mencionar que el premio obtenido con una participación será proporcional al valor real jugado en esa fracción específica del décimo original.

En ocasiones puede darse el caso en el que el precio de una participación sea superior al valor real jugado en ella misma. Esto suele suceder cuando se compran participaciones relacionadas con viajes escolares u organizadas por asociaciones benéficas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.