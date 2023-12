22918, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 22918 que ha sido vendido en Cuenca, en Fuenlabrada y Leganés (Madrid) y en Manises y Mislata (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado por alguna razón (como haberlo metido en la lavadora o que se haya roto), debes tener cuidado y evitar realizar acciones que puedan invalidarlo aún más. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva puede considerarse como intento de falsificación y hacer que el billete quede anulado.

La mejor opción en este caso es acudir a una administración oficial de Loterías para que puedan verificar su autenticidad y determinar si sigue siendo válido o no. En caso de que el billete esté muy dañado y no puedan confirmar su autenticidad, es probable que deba ser enviado a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar su autenticidad.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los agraciados con un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. En el caso de los premios mayores como el Gordo, el segundo o tercer premio, sí es necesario tributar. Sin embargo, al acudir a una entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

En cambio, si se trata de un premio menor como la pedrea, estarás exento de cualquier carga impositiva. Esto significa que no será necesario declarar ni pagar impuestos por este tipo de ganancias.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has resultado ganador en la pedrea y tu premio es igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo directamente en una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Tanto los décimos agraciados con este tipo de premios como otros montos menores pueden ser cobrados en efectivo o mediante transferencia vía Bizum.

Sin embargo, si tu premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

La Lotería de Navidad reparte múltiples premios, entre ellos la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros y cada décimo agraciado recibe 100 euros. Si tienes un décimo dañado, es mejor acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad en lugar de intentar repararlo por tu cuenta. Respecto a los impuestos, los premios de la pedrea están exentos de tributación. Por último, si tu premio es igual o inferior a 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en una administración oficial; de lo contrario, deberás acudir a una entidad financiera autorizada para hacerlo efectivo en tu cuenta bancaria.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.