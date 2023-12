El 12822, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 12822 que ha sido vendido en Gijón (Asturias) y en Las Palmas Gc (Las Palmas). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar las fiestas con un dinerillo extra y afrontar los números rojos.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo premiado caduque pronto, no te preocupes, tienes tiempo suficiente para cobrar tu premio de Lotería de Navidad antes de que expire. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario, lo que significa que podrás cobrar tu dinero hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y comodidad en su uso rápido y sencillo. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea. Los pasos para cobrar el premio de la pedrea a través de Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la aplicación de tu banco en tu teléfono móvil.

3. Genera un código QR desde la app.

4. Muestra el código QR al trabajador de la administración para validarlo.

Así de fácil es recibir el dinero del décimo premiado con la pedrea de la Lotería de Navidad directamente en tu cuenta bancaria al instante.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia con la pedrea a 30 números seleccionados entre los 99.999 disponibles en el sorteo. Estos números agraciados reparten un total de 1.794.000 euros que se distribuyen por toda España, brindando una alegría consoladora a diferentes rincones del país. Aunque no es el premio que todos desean y aspiran ganar, es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo a lo grande con amigos y familiares.

Si quieres conocer todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en sitios como 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador oficial para verificar tus décimos.

La Lotería de Navidad ha repartido suerte una vez más y entre los numerosos premios se encuentra la pedrea, que otorga 1.000 euros por serie. Aunque no es un premio millonario, es una buena forma de comenzar las fiestas con un poco más de alegría y aliviar los agujeros en la cartera. Recuerda que tienes hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo para cobrar tu premio y que Bizum puede ser una opción rápida y sencilla para recibir el dinero directamente en tu cuenta bancaria. Celebra tus pequeñas victorias y disfruta de las fiestas navideñas con un dinerillo extra gracias a la pedrea de la Lotería de Navidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.