El 51090, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 51090 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón y Llanes (Asturias), en Barcelona, en El Astillero (Cantabria), en Moncofa (Castellón), en Cádiz y Jerez de la Frontera (Cádiz), en Jaén, en Madrid y en Écija (Sevilla). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido la suerte de ganar el Gordo o cualquier otro gran premio, sí tendrás que tributar y pagar los impuestos correspondientes al recibirlo; sin embargo, cuando se trata del dinero ganado en una pedrea o cualquier otro premio menor, estos están exentos y no necesitas pagar ningún impuesto adicional.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene una larga historia que se remonta a más de 200 años atrás. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. En aquel entonces, Cádiz era la única región que resistía el avance del ejército francés y necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia. Fue así como surgió la idea del sorteo navideño, propuesta por Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias.

En sus primeros años, el sorteo se celebraba en Andalucía y posteriormente se trasladó a Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia explícita al nombre actual "Lotería de Navidad". A partir de ese momento, los décimos ya figuraban impresos con este nombre.

A lo largo del tiempo, el Sorteo Extraordinario ha logrado mantenerse incluso durante momentos difíciles como la Guerra Civil española. A pesar de las divisiones políticas y territoriales existentes en aquel periodo histórico, tanto los republicanos como los nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno de esos afortunados que ha ganado un premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad pero te preocupa que tu décimo caduque si no lo cobras a tiempo, debes saber que tienes un plazo de tres meses desde la fecha del sorteo para reclamar tu premio. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para cobrar tu premio. Así que no hay necesidad de estresarse, ¡tienes tiempo más que suficiente para disfrutar y planificar cómo utilizar ese dinero inesperado!

En resumen, la Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España con más de dos siglos de historia. Aunque los premios menores como la pedrea no generan grandes fortunas, pueden ser una agradable sorpresa en estas fechas festivas. No olvides que los premios menores están exentos del pago de impuestos y que cuentas con varios meses para reclamar tu premio antes de que caduque. ¡Felices fiestas y mucha suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.