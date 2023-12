43731, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 43731 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en Madrid, en Aldaia, Alzira, Mislata y Sagunto (Valencia), en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y en Zamora.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios de Lotería de Navidad, incluida la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Entra en la app móvil o web del banco donde tengas cuenta.

3. Genera un código QR desde tu app bancaria.

4. Muestra al trabajador/a en la administración de lotería el código QR para que lo validen.

Así recibirás el dinero de tu décimo premiado con la pedrea al instante y directo a tu cuenta bancaria.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se celebra todos los años el 22 de diciembre. Consiste en un sorteo compuesto por 99.999 números (y bolas) que se colocan en uno de los dos bombos utilizados para este fin. El otro bombo contiene los premios correspondientes.

En total, se reparten 2.520 millones de euros en premios, y se emiten 172 millones de décimos, divididos en 180 series con 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide a su vez en 10 décimos, siendo el coste de cada uno de ellos 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. En total, son premiados aproximadamente 26 millones de décimos tras el sorteo del día 22.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año. Sin embargo, esto no fue siempre así; durante muchos sorteos antiguos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos y solo contaban con un número y la información básica del sorteo.

A partir del siglo XX y especialmente desde la década del '40, comenzó una tradición consistente en incorporar una imagen relacionada con la Navidad y contenido religioso en los diseños impresos en los décimos.

Este año, la obra de arte plasmada en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad", una pintura del Maestro de Sopetrán datada en 1470 y que se encuentra expuesta en el Museo del Prado. El cuadro representa el nacimiento de Jesús y consta de tres paneles: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.