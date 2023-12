15683, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 15683 que ha sido vendido en Miño (A Coruña), en Orihuela (Alicante), en Igualada (Barcelona), en Aranda de Duero y Roa de Duero (Burgos), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo en el sorteo navideño más famoso del mundo, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo y solo una tiene impreso ese número mágico llamado Gordo: el primer premio del sorteo navideño español por excelencia.

Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades para tu décimo o billete tenga impreso ese número premiado. Naturalmente, a más décimos más probabilidades. Lo mismo pasa si ampliamos el abanico de premios, la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más gente es el denominado "pedrea". En total, son 1.794 números los agraciados con la pedrea. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo con el número ganador.

La pedrea es un regalo perfecto para aquellos que no han tenido suerte con los grandes premios pero aún así reciben una recompensa económica para disfrutar durante las fiestas navideñas.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. En este sentido, si has tenido la suerte de ganar El Gordo o algún otro gran premio (segundo o tercer lugar), sí tendrás que tributar una parte del monto obtenido.

Sin embargo, cuando se trata del premio menor conocido como "pedrea", estos están exentos de carga impositiva. Esto significa que no tendrás que pagar impuestos al recibir el premio. Al ir a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio y cobrarlo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente en caso de ser necesario.

Por lo tanto, si has ganado la pedrea, podrás disfrutar de los 100 euros por décimo sin preocuparte por tener que destinar una parte a los impuestos.

En resumen, ganar la pedrea de la Lotería de Navidad puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un poco más de dinero. Si bien no es un premio millonario, cada décimo agraciado con este premio recibe 100 euros. Además, no tendrás que declararlo ante Hacienda ya que está exento de cargas impositivas. Aunque no solucionará todos tus problemas económicos, sin duda te ayudará a hacer frente a los gastos navideños y brindarte un poco más de tranquilidad durante esta época del año. ¡Felicidades nuevamente por haber ganado la pedrea!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.