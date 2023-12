93506, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 93506 que ha sido vendido en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres uno/a de aquellos/as que se estresan fácilmente o tienes mucha ansiedad por cobrar tu premio en caso de que caduque... lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo.

Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario navideño.

En otras palabras, tendrás hasta el día 22 de marzo del año siguiente para cobrar tu suerte en este popular sorteo.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día 22 de diciembre, una vez que finalice el sorteo y se realicen las verificaciones de los números extraídos, los afortunados agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se podrá reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, también puedes optar por cobrar tu premio a través de Bizum o recibirlo en metálico.

En caso de que hayas obtenido un premio mayor a esa cantidad establecida anteriormente, tendrás que acudir obligatoriamente a las entidades financieras autorizadas para poder cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades reales que tenemos cada uno/a para hacernos con El Gordo en la Lotería navideña más famosa del mundo, debemos tener presente que existen un total de 100.000 bolas dentro del bombo correspondiente al sorteo.

Esto significa que nuestras posibilidades son realmente mínimas: solo un 0,001%. Es decir, hay una entre cien mil oportunidades de tener entre nuestras manos ese boleto ganador.

Naturalmente, cuanto más aumentemos nuestra participación adquiriendo más décimos o ampliando nuestro abanico con otros tipos diferentes de premios, podremos incrementar considerablemente nuestras probabilidades generales de ganar algo en esta tradicional lotería navideña. De esta forma, nuestras posibilidades pueden subir hasta un 5%.

Si por otro lado, solo aspiramos al reintegro de lo apostado, nuestras posibilidades de éxito se incrementan aún más: llegando casi a un 10%.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.