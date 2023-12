89576, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año en España. Cada año, miles de personas compran décimos con la esperanza de ganar alguno de los premios. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 89576 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Bilbao y Leioa (Bizkaia), en Bailén (Jaén), en Madrid y San Lorenzo del Escorial (Madrid), en San Pedro del Pinatar (Murcia), en Aldaia (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda y Valladolid (Valladolid), ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea, entre los 99.999 que tiene el sorteo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España con una alegría consoladora. Aunque no es el gran Gordo al que todos aspiran y desean, este premio es suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Si deseas comprobar si tu número ha sido agraciado con los 1.000 euros correspondientes a la pedrea en el Sorteo Extraordinario de Navidad, puedes consultar todos los números premiados en sitios web como 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial online.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El Sorteo de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios, pero el más numeroso y que llega a más personas es el premio de la pedrea. En total, son 1.794 números los agraciados con este premio. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, es decir, cada décimo ganador recibe un premio de 100 euros.

La pedrea se convierte así en una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y puede ayudarte a afrontar los gastos típicos de estas fiestas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has sido agraciado con un número ganador que ha obtenido la pedrea en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, podrás cobrar tu premio en efectivo siempre y cuando este sea igual o inferior a los 2.000 euros.

En caso contrario, si tu premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una administración oficial para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria. También existe la opción del cobro vía Bizum para aquellos que prefieren recibir su dinero directamente en su cuenta.

La pedrea es uno de los premios más destacados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en España. Aunque no se trate del Gordo tan esperado por todos, recibir 1.000 euros por serie o 100 euros por décimo agraciado puede ser una gran alegría para comenzar las festividades navideñas con un poco más dinero en el bolsillo. Si has sido uno de los afortunados en ganar la pedrea, podrás cobrar tu premio en efectivo siempre que este no supere los 2.000 euros. ¡Felicitaciones por tu premio!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.