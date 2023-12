01805, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 01805 que ha sido vendido, entre otros, en Bilbao (Bizkaia), en Granada, en Monzón (Huesca), en Ibiza (Illes Balears), en Nájera (La Rioja), en Madrid, en Palencia, en Salamanca, en Segovia y en Tarragona. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo en la Lotería de Navidad, hay que tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto quiere decir que existe un 0,001% (una entre cien mil) posibilidades de que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, a más décimos más probabilidades tendrás. Lo mismo ocurre si ampliamos el abanico y consideramos cualquier tipo de premio, la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si uno se conforma solo con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido son aún mayores: un 9,99%.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea entre los 99.999 que tiene el sorteo. Entre todos esos números, se reparten un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España con cierta alegría y consuelo. La pedrea no es el premio al que todos aspiran y desean, pero sí es lo suficiente para recuperar el dinero invertido y poder hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Si quieres consultar todos los números premiados con 1.000 euros en la Lotería de Navidad, puedes hacerlo a través del sitio web 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad, rapidez y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios en la Lotería de Navidad. Uno de esos premios es precisamente la pedrea (solo aplicable a los premios inferiores a 2.000 euros) y aquí te explicamos cómo hacerlo:

1) Acércate a una administración oficial de lotería.

2) Accede a la aplicación móvil de tu banco.

3) Genera un código QR en la app.

4) Muestra el código QR al trabajador de la administración para validar el premio.

Así de fácil es recibir el dinero de tu décimo premiado con la pedrea en la Lotería de Navidad. Al instante y directo a la cuenta bancaria que hayas asociado a Bizum.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.