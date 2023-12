56414, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados y entre ellos se encuentra el número 56414 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Canet de Mar (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Priego de Córdoba (Córdoba), en Madrid, en Murcia, en Málaga, en Sevilla y en Valencia, ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Simplemente consistían en un número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Fue a partir de los años 40 del siglo XX cuando esta tradición cambió y se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y de carácter religioso en los décimos. Este año, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra data del año 1470 y se puede apreciar en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! La pedrea riega España con un total de 1.794.000 euros en premios. ¡Es una cantidad considerable! La diferencia radica en que estos premios son de cuantías inferiores al Gordo y al resto de los premios principales de la Lotería de Navidad. Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

¡Claro que sí! Si tu premio es igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los décimos agraciados con la pedrea. También tienes la opción de recibir el dinero a través del servicio Bizum si así lo deseas.

Sin embargo, si tu premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

En resumen, aunque el premio no sea millonario como el Gordo, ganar la pedrea puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un dinerillo extra. Recuerda revisar tus décimos y comprobar si eres uno/a de los/as afortunados/as agraciados/as con este premio tan especial.

Así que no olvides revisar tus décimos y ¡buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.