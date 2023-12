97786, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 97786 que ha sido vendido en Monzón (Huesca).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. De hecho, si has tenido suerte y ganaste el Gordo o alguno de los otros grandes premios como el segundo o tercer lugar, sí tendrás que tributar por ellos; sin embargo, al reclamar tu dinero en una entidad financiera autorizada y cobrarlo allí mismo, ya habrán retenido automáticamente su parte correspondiente para pagar los impuestos. En el caso de premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva, por lo que no tendrás que preocuparte por declararlos.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia a 30 números con la pedrea, seleccionados entre los 99.999 posibles números del sorteo. Esta modalidad reparte un total de 1.794.000 euros en todo el territorio español, llevando consuelo y alegría a muchos participantes. Aunque no es el premio soñado por todos, es suficiente para recuperar lo invertido en décimos y además tener un dinero extra para hacer regalos o celebrar junto a amigos y familiares. Si quieres conocer todos los números agraciados con 1.000 euros en esta edición del Sorteo Extraordinario de Navidad, puedes consultarlos en sitios web como 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador oficial.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

Entender las diferentes terminologías utilizadas en la Lotería de Navidad puede resultar confuso para muchas personas. A pesar de ser un sorteo que se repite cada año, ciertos términos pueden generar confusión e interpretaciones erróneas. Por eso es importante comprender qué significa cada uno:

- Número: hace referencia a las cinco cifras impresas en cada décimo del sorteo de Lotería de Navidad. En total existen 100.000 números diferentes, que van desde el 0 hasta el 999.999.

- Décimo: es probablemente el término más conocido y entendido por la mayoría de las personas. Un décimo es un boleto o papel que se compra para participar en el sorteo. Como su nombre indica, equivale a la décima parte de un billete completo, ya que cada billete está compuesto por diez décimos. Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no. El precio unitario de un décimo es de 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número.

- Billete: los billetes en la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es importante destacar que un billete no es sinónimo de "décimo". Al adquirir un billete completo del sorteo, se deben desembolsar 200 euros (10 veces el precio de un décimo individual). En caso de tener la suerte de ganar el Gordo con un billete premiado, recibirás una suma mucho mayor, ya que estarás ganando cuatro millones de euros en lugar de solo 400 mil.

- Serie: este término puede resultar confuso para algunas personas. Una serie es un conjunto formado por todos los números posibles en el sorteo (100.000) agrupados en forma de billetes completos (con sus respectivos diez décimos). En total, en esta edición del Sorteo Extraordinario se pusieron a disposición del público 185 series completas, lo que equivale a una cantidad impresionante de 1.850 millones de décimos disponibles para ser vendidos.

Teniendo claros estos conceptos básicos sobre los diferentes términos utilizados en la Lotería de Navidad, podrás comprender mejor cómo funcionan las distintas modalidades de premios y los números seleccionados en el sorteo. Ahora que ya sabes más sobre la pedrea y los números agraciados con 1.000 euros, ¡puedes disfrutar aún más de esta época festiva!

