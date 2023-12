53722, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 53722 que ha sido vendido en Molina de Segura (Murcia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no debes intentar repararlo tú mismo pegando los trozos con pegamento o cinta adhesiva. Este tipo de acciones pueden considerarse intentos de falsificación y podrían invalidar el billete.

La mejor opción es acudir a una administración oficial donde puedan verificar la autenticidad del décimo. Si el boleto está muy dañado y no pueden confirmar su autenticidad, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado. Esta entidad, a su vez, lo enviará a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar si se trata de un billete genuino.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de términos que pueden resultar confusos. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos, aproximaciones... Son muchos los conceptos asociados a los premios de este sorteo tan esperado. A continuación se explican las diferencias entre algunos premios menores en la Lotería de Navidad:

Pedrea: Son aquellos números que son extraídos en el sorteo pero no corresponden a ninguno de los premios mayores. Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios con una cuantía individual de 100 euros.

Reintegro: El reintegro es el premio asociado al último número del billete agraciado con el Gordo. Todos los décimos cuyas últimas cifras coincidan con dicho número recibirán este premio. El importe del reintegro equivale al valor jugado por cada décimo (20 euros). Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario hay 9.999 reintegros dotados con 200 euros por serie.

Terminaciones: Se trata del premio asociado a las dos últimas cifras de los números agraciados con el Gordo, el segundo y tercer premio. Cada décimo premiado con una terminación recibe 1.000 euros (100 euros por décimo). En total, hay 2.997 premios de este tipo.

Aproximaciones: Son los números que se encuentran justo antes y después de las cifras correspondientes a los números agraciados con el primer, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932. Cada décimo premiado con una aproximación del Gordo recibe un premio de 2.000 euros (20.000 euros por serie). En caso de ser una aproximación del segundo premio, el importe es de 1.250 euros por décimo (12.500 euros por serie). Por último, las aproximaciones del tercer premio reciben un importe individual de 960 euros (9.600 euros la serie).

Centenas: Las centenas son las tres primeras cifras del número agraciado con el Gordo, el segundo premio, el tercer premio o cualquiera de los dos cuartos premios en juego. Cada décimo cuyas tres primeras cifras coincidan con estas centenas recibe un importe individual de 100 euros. En total se reparten 495 premios en esta categoría.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno/a de los/as afortunados/as en ganar un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso de los premios mayores como El Gordo, el segundo premio o el tercer premio, sí que es necesario tributar, pero al reclamar el premio en la entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido la parte correspondiente. Aún más importante, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva, por lo que no tendrás que preocuparte por declararlos a Hacienda.

En resumen, si has ganado un premio en la Lotería de Navidad y tu décimo está dañado, es mejor acudir a una administración oficial para verificar su autenticidad. Además de los premios mayores como El Gordo y los reintegros, existen otros premios menores como la pedrea y las aproximaciones que pueden suponer una alegría para empezar las fiestas con dinero extra. Por último, ten en cuenta que solo tendrás que declarar los premios mayores a Hacienda y que los premios menores están exentos de impuestos. ¡Disfruta de tu suerte!

