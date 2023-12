El 08843, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad es una tradición muy arraigada en España, que se celebra todos los años el 22 de diciembre. Miles de personas compran décimos con la esperanza de ser agraciados con alguno de los premios que se reparten durante este sorteo especial. En esta edición, uno de los números premiados ha sido el número 08843 que ha sido vendido en Madrid, lo que significa que has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa sobre ellos; consistían únicamente en un número, el nombre del sorteo y la fecha en que se celebraba.

Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo XX comenzó una nueva tradición: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en cada décimo. Esta práctica se mantiene hasta hoy día.

En esta edición, el cuadro plasmado en los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Esta obra data del año 1470 y puede ser admirada actualmente en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús y consta de tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad, es importante que protejas tu anonimato. Aunque es normal querer salir a celebrar la buena noticia, hacerlo puede hacer que todo el mundo se entere de tu fortuna. Lo mejor es mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que para premios superiores a los 2.000 euros, deberás ingresarlo desde una entidad bancaria autorizada.

Es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie más. Los décimos son al portador, lo que significa que cualquier persona que lo tenga puede cobrar el premio en tu lugar.

Si tienes pareja, es recomendable acudir junto con ella a reclamar el premio. En los matrimonios en régimen de gananciales se debe repartir el premio al 50%. En caso de separación o bienes separados, el propietario del décimo será quien tenga derecho al premio.

Además, ten en cuenta que la forma en que cobres el dinero del premio afectará a tu declaración de impuestos sobre la renta. Por tanto, medita tus próximos movimientos y consulta con expertos si fuera necesario antes de gastar todo el dinero del premio.

Si tienes una participación o compartes un décimo con otra persona, deberás ponerte en contacto con la otra parte para coordinar cómo cobrar el premio. En el caso de participaciones compradas a organizaciones o entidades, estas te indicarán cómo proceder para reclamar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante entender la diferencia entre tener un décimo y tener una participación. Un décimo es un boleto que se adquiere por 20 euros y corresponde a un número específico. Si ese número resulta ganador, el premio correspondiente será exclusivamente tuyo (a menos que hayas compartido el décimo con otras personas). Los décimos son emitidos por las Administraciones de Loterías.

Por otro lado, las participaciones son fracciones de un décimo y no son emitidas por las Administraciones. Las personas, asociaciones o empresas suelen crear participaciones para venderlas como una forma de recaudar fondos para algún fin específico. El costo de una participación suele ser inferior a los 20 euros del precio completo del décimo y, en consecuencia, también lo es su premio potencial. Es importante estar atento al costo real de las participaciones que se adquieren, ya que en ocasiones pueden ser superiores al valor proporcional del número jugado.

En resumen, la Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados cada año en España. Aunque ganar el Gordo sea algo realmente excepcional, recibir algún premio siempre supone una alegría extra durante las fiestas navideñas. Recuerda seguir los consejos mencionados anteriormente si tienes la fortuna de resultar agraciado en este sorteo tan especial.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.