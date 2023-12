75724, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 75724 que ha sido vendido en Jerez de los Caballeros (Badajoz), ¡felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

En el universo de la Lotería de Navidad existen muchos términos con significados propios. Pedrea, reintegro, series, tablas, décimos y aproximaciones son solo algunos ejemplos. A continuación te explicamos las diferencias entre estos premios menores:

Pedrea: Son todos aquellos números extraídos en el sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios. Cada número tiene un premio de 1.000 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. En total hay 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

Reintegro: El reintegro corresponde a la última cifra del número agraciado con El Gordo. Todos los décimos cuyo último número coincida con el del Gordo están premiados con el reintegro. La cantidad del premio es igual al precio jugado por cada décimo (20 euros). Cabe destacar que en cada sorteo extraordinario hay un total de 9.999 reintegros que reciben una recompensa económica de 200 euros por serie.

Terminaciones: Este premio menor se refiere a las dos últimas cifras de los números agraciados con el Gordo, el segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Cada décimo premiado con una terminación recibe 1.000 euros (100 euros por décimo) y hay un total de 2.997 premios.

Aproximaciones: Aquí nos referimos a los números anteriores y posteriores a las cifras correspondientes de los números ganadores del primer, segundo y tercer premio. Por ejemplo, si uno de los premios principales fuera el número 45933, las aproximaciones serían 45934 y 45932. Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo se lleva un premio de 2.000 euros (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación al segundo premio, son 12.500 euros por serie (1.250 euros por décimo). Por último, las aproximaciones al tercer premio tienen un valor de 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).

Centenas: Similar a las aproximaciones pero en lugar de usar cifras posteriores usamos cifras anteriores al número ganador del Gordo, el segundo o tercer premio e incluso los dos cuartos puestos en el sorteo navideño. El valor del premio para cada centena es de 100 euros por décimo y hay un total de 495 premios correspondientes a centenas.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno/a de los/as afortunados/as en haber logrado un premio en la Lotería Navidad, no tienes que preocuparte por declararlo a Hacienda. En el caso de haber ganado El Gordo, el segundo o tercer premio, será necesario tributar. Sin embargo, cuando vayas a la entidad financiera autorizada para reclamar tu premio, la Agencia Tributaria ya habrá retenido la parte correspondiente. Aún más, si se trata de un premio menor como la pedrea, estará exento de carga impositiva.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero cada año los décimos de Lotería Navidad presentan una imagen distinta. No siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos y consistían solo en un número junto con el nombre del sorteo y su fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de la década de 1940 del siglo XX. Fue entonces cuando comenzó la costumbre actual de incluir una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso.

Este año, los décimos del Sorteo Extraordinario del 22 diciembre muestran La Natividad del Maestro Sopetrán. Esta obra pictórica data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. El cuadro representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Con esta información puedes entender mejor cómo funciona la Lotería Navideña española y qué significa haber ganado en esta edición tan especial. ¡Enhorabuena!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.