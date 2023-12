26502, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 26502 que ha sido vendido en Crevillente y Orihuela (Alicante), en Plasencia (Cáceres), en Lucena (Córdoba), en San Pedro del Pinatar (Murcia) y en Mislata (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado en la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más personas es el de la pedrea. En esta edición, se han agraciado un total de 1.794 números con la pedrea. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo con el número ganador.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo, el segundo o tercer puesto en el sorteo, sí tendrás que tributar por ese dinero al ir a reclamarlo a una entidad financiera autorizada. Sin embargo, los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa debido a ciertos términos que siempre generan confusión. Es importante entender estos conceptos, sobre todo si has resultado premiado.

Número: El número es una combinación de cinco cifras impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad, existen 100.000 números posibles, desde el 0 hasta el 999.999.

Décimo: El décimo es el boleto o papel que compramos para participar en la lotería. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete (que está compuesto por diez décimos). Cada décimo tiene un precio fijo de 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número.

Billete: Un billete está formado por diez décimos del mismo número. Comprar un billete completo implica desembolsar 200 euros (10 veces más que un solo décimo). Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, ganarás la suma total del premio correspondiente al número del billete.

Serie: La serie es quizás el término más confuso. Una serie se compone de todos los billetes con todos los números posibles del sorteo de Lotería de Navidad. En esta edición hay disponibles 185 series (lo que equivale a 1.850 millones de décimos).

En resumen, jugar a la Lotería de Navidad implica comprar uno o más décimos con diferentes números en cada uno, optando así a diferentes premios según cuál sea agraciado en el sorteo final.

