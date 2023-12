El 72602, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados en su edición anual, y entre ellos se encuentra el número 72602 que ha sido vendido, entre otros, en Albacete, en Alicante, en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en Etxebarri (Bizkaia), en Arrecife (Las Palmas), en Madrid, en Ceutí (Murcia), en Pobla de Vallbona y Valencia (Valencia) y en Valladolid. Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de la Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos posteriores, los décimos no tenían ninguna imagen impresa en ellos. Consistían simplemente en un número y el nombre y fecha del sorteo.

No obstante, esta tradición cambió a partir de la década de 1940. Fue entonces cuando se comenzó a incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso en los décimos. Este año, el cuadro elegido para ilustrar los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad", obra del Maestro de Sopetrán datada en 1470 y que se exhibe en el Museo del Prado. Esta pintura representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que los premios repartidos por la pedrea son escasos, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, esta modalidad reparte un total de 1.794.000 euros en premios. No es una cantidad despreciable. La diferencia radica en que estos premios son considerablemente más bajos que el Gordo o los demás premios principales del sorteo.

Así, aunque haya miles de agraciados con la pedrea, cada uno recibirá 100 euros libres de impuestos por décimo ganador. Aunque no sea una suma millonaria, este dinero extra puede ser una agradable sorpresa para empezar las fiestas navideñas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados ganadores en la Lotería de Navidad y has obtenido un premio como el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás declararlo ante Hacienda y tributar según corresponda. Sin embargo, si se trata de un premio menor como es el caso de la pedrea, no tendrás que preocuparte por ello.

Al acudir a tu entidad financiera autorizada para reclamar el premio y cobrarlo, ya se habrá retenido automáticamente su parte correspondiente al cobro realizado por parte de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, no tendrás ninguna carga impositiva adicional en este tipo de premios menores.

La Lotería Nacional continúa siendo un evento muy esperado durante las fiestas navideñas y brinda a muchas personas la oportunidad de recibir un dinero extra para disfrutar durante esta época tan especial del año.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.