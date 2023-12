El 64218, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 64218 que ha sido vendido, entre otros, en Llanes (Asturias), en Lliçà de Vall (Barcelona), en Baza (Granada), en Boñar (León), en Madrid, en Ourense, en Redondela (Pontevedra), en Gandia y Xàtiva (Valencia) y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres impaciente y te preocupa que tu décimo premiado en la Lotería de Navidad caduque antes de cobrarlo... lo primero que debes saber es que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo efectivo. Los décimos premiados caducan tres meses después del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo correspondiente.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional en Navidad tiene una larga y rica historia que se remonta a más de 200 años. Su primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, durante la invasión de Napoleón, en la ciudad de Cádiz. En aquel entonces, España estaba sumida en la Guerra de Independencia contra Francia y necesitaba recaudar fondos para financiarla. Fue así como el ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriaco González Carvajal, propuso este sorteo especial para obtener los recursos necesarios.

En sus primeras ediciones, el sorteo se celebró en Andalucía y posteriormente se trasladó a Madrid. Sin embargo, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia por primera vez al nombre actual "Lotería de Navidad". Cinco años después, los décimos ya venían impresos con este nombre.

Incluso durante la Guerra Civil española (1936-1939), el sorteo continuó celebrándose sin interrupciones. A pesar del conflicto que dividía al país entre republicanos y nacionales, ambos bandos organizaron sorteos paralelos pero diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas. Es fácil, rápido y muy cómodo. Sin embargo, pocos saben que también es posible cobrar algunos premios de Lotería Nacional utilizando Bizum. La pedrea es uno de esos premios que pueden reclamarse a través del servicio Bizum siempre y cuando sean inferiores a 2.000 euros.

Los pasos para cobrar el premio son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de Lotería y Apuestas del Estado.

2. Accede a la aplicación de tu banco en el móvil.

3. Genera un código QR desde la aplicación.

4. Muestra el código QR al trabajador de la administración para que lo valide.

De esta manera, recibirás el dinero de tu décimo premiado con la pedrea al instante y directamente en tu cuenta bancaria.

En resumen, ganar un premio en la Lotería de Navidad, aunque no sea el Gordo, siempre es motivo de alegría. Los décimos premiados caducan tres meses después del sorteo, por lo que tienes tiempo suficiente para cobrarlo. Además, el Sorteo Extraordinario tiene una rica historia que se remonta a más de 200 años y ha resistido incluso los momentos más difíciles del país. Si eres uno de los afortunados agraciados con la pedrea, puedes utilizar Bizum para cobrar tu premio fácilmente en cualquier administración autorizada.

Recuerda jugar con responsabilidad y disfrutar del espíritu navideño sin perder nunca la ilusión por ganar un buen pellizco en esta época tan especial del año. ¡Buena suerte!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.