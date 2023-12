61035, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 61035 que ha sido vendido, entre otros, en El Campello (Alicante), en Vitoria-Gasteiz (Araba), en Badajoz, en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cáceres, en Jerez de la Frontera (Cádiz), en Guadalajara, en Logroño (La Rioja), en Gandia (Valencia) y en Zaragoza. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los números rojos de estas fiestas.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y también permite cobrar algunos premios de Lotería de Navidad, como es el caso de la pedrea (premios hasta 2.000 euros). El proceso para cobrar el premio vía Bizum es muy sencillo:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Entra en la app móvil o web del banco donde tengas asociada tu cuenta.

3. Genera un código QR desde tu aplicación bancaria.

4. Muestra al trabajador/a en la administración ese código QR generado para validarlo.

De esta manera fácil y rápida podrás recibir el dinero de tu décimo premiado con la pedrea de la Lotería de Navidad directamente en tu cuenta bancaria.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa o te preocupa que tu décimo premiado caduque, debes saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tendrás hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio de Lotería de Navidad.

Así que no te preocupes, tienes todo el tiempo necesario para disfrutar y planificar cómo utilizar ese dinero extra ganado en la pedrea.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo a Hacienda. Si has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, sí tendrás que tributar por ellos. Sin embargo, al ir a reclamar tus premios en una entidad financiera autorizada y cobrarlos allí mismo, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente.

En el caso específico del dinero ganado en la pedrea (premios menores), estos están exentos de carga impositiva. Por lo tanto, no tendrás que realizar ninguna declaración adicional ni pagar impuestos por este tipo de premios.

La pedrea es uno de los muchos premios repartidos durante el sorteo anual de la Lotería de Navidad. Aunque no te convierta en millonario, los 100 euros por décimo premiado pueden ser una agradable sorpresa para empezar la Navidad con un poco de dinero extra. Si eres uno de los agraciados, puedes utilizar la herramienta Bizum para cobrar tu premio de forma rápida y sencilla. Recuerda que tienes tiempo suficiente para cobrar tu premio, ya que los décimos premiados caducan a los tres meses del sorteo. Además, no tendrás que preocuparte por declarar el dinero ganado en la pedrea a Hacienda, ya que estos premios están exentos de carga impositiva. ¡Disfruta de tu suerte y haz buen uso del dinero ganado!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.