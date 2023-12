03873, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 03873 que ha sido vendido, entre otros, en Orihuela y Petrer (Alicante), en Almería, en Avilés (Asturias), en Lucena (Córdoba), en Quesada (Jaén), en Aranjuez (Madrid), en Cartagena y Cehegín (Murcia) y en Bétera (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Puede que no te hayas fijado, pero la imagen impresa en los décimos cambia cada año en el sorteo navideño más famoso del país: la Lotería de Navidad. Pero esto no siempre fue así; al principio y durante muchos sorteos, los décimos eran simples trozos rectangulares sin ninguna imagen impresa sobre ellos más allá del número correspondiente y el nombre del sorteo junto a su fecha.

Sin embargo, esta tradición cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó a incorporarse una imagen de carácter religioso relacionada con la Navidad. Desde entonces, cada año se elige una obra de arte para plasmar en los décimos.

En esta edición, la obra de arte seleccionada para los décimos del sorteo del 22 de diciembre es "La Natividad" del Maestro de Sopetrán. Este cuadro, datado en 1470 y exhibido en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Consta de tres tablas que representan La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que tus posibilidades son bastante reducidas: solo un 0,001% o una entre 100.000.

Es importante tener en cuenta que a mayor cantidad de décimos adquiridos, mayores serán las probabilidades individuales. Del mismo modo ocurre si ampliamos nuestro rango a otros premios; las posibilidades aumentan hasta un 5% si esperamos ganar algo durante este sorteo navideño tan esperado por todos los españoles.

Sin embargo, si tu objetivo es simplemente recuperar lo invertido y no perder dinero con tu décimo, tus posibilidades aumentan considerablemente hasta un 9,99%. Aunque no sea una cifra muy alta aún así puede resultar reconfortante recuperar tu inversión inicial.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación de los niños del colegio San Ildefonso. Estos pequeños tienen la importante tarea de cantar los números que salen del bombo durante el sorteo.

Esta tradición navideña se remonta a 1771, cuando durante el reinado de Carlos III, un niño de este colegio fue el primero en cantar la Lotería. Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso ponen su voz al servicio del sorteo más esperado del año.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios frente a toda España, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para formar parte de este evento tan especial. Sin embargo, no cualquiera puede participar; deben cumplir ciertos requisitos como tener más de ocho años y contar con una buena voz o fluidez verbal, entre otros aspectos.

En resumen, la Lotería de Navidad es un evento muy esperado por todos los españoles. Aunque las posibilidades reales de ganar el Gordo sean muy bajas, hay otros premios como La Pedrea que pueden alegrarnos las fiestas con un dinerillo extra. Además, esta lotería cuenta con tradiciones únicas como las imágenes artísticas en cada décimo y la participación especialísima de los niños del colegio San Ildefonso.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.