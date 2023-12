81615, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 81615 que ha sido vendido en Badajoz, en Barcelona, en Santander (Cantabria), en Sevilla y en Benifairo de Valldigna (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio podrán cobrar su dinero obtenido en la Lotería de Navidad.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que existe un método diferente para cobrar dependiendo del importe del premio ganado.

Si el importe es inferior a los 2.000 euros por décimo (incluyendo los casos en los que solo se tenga un décimo de un número premiado con la pedrea), se puede reclamar el premio en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Además, también es posible cobrar el premio a través de Bizum o en efectivo.

En cambio, si el premio supera los 2.000 euros por décimo, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para cobrarlo. Estas entidades estarán encargadas de gestionar el pago del premio correspondiente.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia un total de 30 números con la pedrea, seleccionados entre los 99.999 que conforman el sorteo completo. A través de estos números agraciados, se reparten un total de 1.794.000 euros que se distribuyen por toda España, llevando así algo más que consuelo a diferentes puntos geográficos del país.

Si deseas conocer cuáles son todos los números premiados con 1.000 euros en esta edición específica de la Lotería de Navidad, puedes consultarlos en plataformas como 20Minutos.es o utilizar directamente el comprobador oficial proporcionado para verificar tu décimo.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona impaciente o te preocupa que tu décimo pueda caducar antes incluso de haberlo cobrado, debes saber que tienes tiempo más que suficiente para hacerlo sin problemas.

Los décimos premiados tienen una fecha límite para ser canjeados. En el caso de la Lotería de Navidad, estos décimos caducan a los tres meses posteriores al día en que se celebra el sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo de 2024.

De esta manera, tienes un margen amplio para cobrar tu premio sin preocupaciones y disfrutar del dinero obtenido gracias a tu participación en la Lotería de Navidad.

Recuerda que este premio puede ser una alegría inesperada y una ayuda para afrontar gastos adicionales durante las fiestas navideñas. No importa si no es un premio millonario, ya que cada euro cuenta y puede marcar la diferencia en estas fechas tan especiales. ¡Felicitaciones por haber ganado la pedrea y disfruta del dinero obtenido!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.