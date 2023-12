El 63664, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual y entre ellos se encuentra el número 63664 que ha sido vendido en Anglès y Ripoll (Girona). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, es importante entender la diferencia entre tener un décimo y una participación. Jugar con un décimo significa apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es tuyo y el premio que corresponda a ese número será exclusivamente para ti (si no lo has compartido). Además, los décimos son emitidos por las Administraciones.

En cambio, las participaciones son diferentes. Estas son fracciones de un décimo que pueden ser creadas por personas, asociaciones o empresas en lugar de las Administraciones. El costo de una participación puede ser inferior a los 20 euros originales del décimo completo y también lo será su premio correspondiente. Es importante tener cuidado al comprar participaciones especiales como aquellas destinadas a viajes escolares o donativos benéficos, ya que el costo puede superar al valor real del juego.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta antes, pero cada año los décimos de la Lotería de Navidad presentan una nueva imagen impresa en ellos. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen y solo mostraban el número, el nombre del sorteo y la fecha de celebración.

Esta tradición de incluir imágenes en los décimos comenzó en la década de 1940. A partir de entonces, se decidió incorporar una imagen religiosa relacionada con la Navidad. En la edición actual, los décimos muestran "La Natividad" del Maestro de Sopetrán, una obra que data de 1470 y se encuentra en exhibición en el Museo del Prado. Esta pintura representa el nacimiento de Jesús e incluye tres paneles: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si has ganado un premio en la Lotería de Navidad 2023 pero tu décimo está dañado o roto, es importante tomar las medidas adecuadas sin intentar repararlo por cuenta propia. Pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva puede ser considerado como un intento de falsificación, lo cual es ilegal.

La mejor opción es acudir a una Administración de Loterías para que puedan verificar la autenticidad del décimo. Si está muy dañado y no pueden confirmarlo, lo más probable es que lo envíen a Loterías y Apuestas del Estado para su revisión. Posteriormente, será enviado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para determinar si realmente se trata de un boleto auténtico.

La Lotería de Navidad ha anunciado sus números premiados, entre ellos el número 63664 que ha sido vendido en Anglès y Ripoll (Girona). Ganar la pedrea te garantiza 1.000 euros por serie premiada o 100 euros por décimo si solo tienes una fracción del número. Es importante entender la diferencia entre un décimo y una participación, ya que los premios varían dependiendo de ello. Además, los décimos de Navidad siempre presentan imágenes de obras de arte relacionadas con la Navidad. Si un décimo se rompe, es necesario acudir a una Administración para verificar su autenticidad y evitar problemas legales.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.