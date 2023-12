63024, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 63024 que ha sido vendido, entre otros, en Almería, en Barcelona y Cornellà de Llobregat (Barcelona), en Cáceres, en Bailén (Jaén), en Gran Tarajal (Las Palmas), en Málaga, en Pontevedra y en Alfara del Patriarca y Catarroja (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios. Sin embargo, el premio más numeroso y que llega a más personas es el de la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con este premio. Cada uno de estos números está premiado con 1.000 euros por serie, lo cual equivale a 100 euros por décimo ganador.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 bolas en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) para que tu décimo tenga el número del primer premio del sorteo.

Naturalmente, cuantos más décimos tengas o si amplías tus opciones a otros premios menores, aumentan las posibilidades de ganar algo en esta lotería navideña hasta un 5%. Incluso si solo esperas recuperar el dinero invertido, las posibilidades de obtener el reintegro son aún mayores, llegando al 9,99%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa por cobrar tu premio de la Lotería de Navidad y te preocupa que pueda caducar, te tranquilizará saber que tienes tiempo más que suficiente. Los décimos premiados caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario. En otras palabras, tienes hasta el 22 de marzo de 2024 para poder cobrar tu premio.

La pedrea en la Lotería de Navidad es uno de los premios más esperados y reparte miles de euros entre los agraciados. Aunque no se trate del Gordo, esos 100 euros por décimo pueden suponer un extra económico para empezar las fiestas navideñas con alegría. Si bien las probabilidades pueden ser bajas para llevarse el primer premio, hay muchas más opciones para obtener algún tipo de recompensa en este sorteo tan tradicional.

Recuerda también que si has sido afortunado y has ganado algún premio en la Lotería de Navidad, no tienes que preocuparte por cobrarlo inmediatamente. Tienes hasta tres meses desde la fecha del sorteo para presentar tu décimo y recibir tu dinero.

Así que ya sabes, guarda bien tu décimo ganador y disfruta sabiendo que tienes tiempo suficiente para cobrarlo sin prisas ni preocupaciones.

La Lotería de Navidad es una tradición arraigada en España y cada año miles de personas participan con la esperanza de conseguir uno de los premios. Aunque la pedrea no sea el premio más grande, sigue siendo una oportunidad para alegrar las fiestas y recibir un dinero extra.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.