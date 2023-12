12244, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de este año. Entre la lista de números agraciados se encuentra el número 12244 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Cádiz, en Armilla y Motril (Granada), en León, en Madrid, en Málaga, en Alaquàs (Valencia) y en Calatayud (Zaragoza). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea, que aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, recibirás 100 euros por décimo. Aunque no es el Gordo de Navidad, estos 100 euros pueden ser una agradable sorpresa para empezar las fiestas con un dinero extra y ayudarte a afrontar los gastos navideños.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia a treinta números con la pedrea entre los casi cien mil que participan en el sorteo. La pedrea reparte en total 1.794.000 euros por toda España, brindando así una alegría consoladora para aquellos que no obtuvieron uno de los grandes premios pero tienen algo para recuperar su inversión y disfrutar con amigos o familiares. Puedes consultar todos los números premiados con 1.000 euros en el sitio web oficial o utilizando el comprobador oficial.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad es una tradición centenaria que tiene más de doscientos años desde su creación en diciembre del año 1812 durante la invasión napoleónica. En aquel entonces, Cádiz era la única región que resistía a Napoleón y se necesitaba recaudar fondos para financiar la Guerra de la Independencia contra Francia. Fue así como nació el primer sorteo de Navidad, gracias a la iniciativa de Ciriaco González Carvajal, ministro del Consejo y Cámara de Indias. El sorteo se celebró inicialmente en Andalucía y luego se trasladó a Madrid.

En sus inicios, el sorteo no se conocía como Lotería de Navidad, sino que fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando apareció por primera vez esta denominación. Sin embargo, fue cinco años después cuando los décimos comenzaron a imprimirse con el nombre actual "Sorteo de Navidad". A pesar de las circunstancias históricas difíciles como la Guerra Civil española, este emblemático sorteo continuó celebrándose sin interrupciones. Incluso durante ese período convulso, los republicanos y nacionales organizaron sorteos paralelos y diferentes.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo en la Lotería de Navidad, debemos tener en cuenta que hay 100.000 números posibles en el bombo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) para que tu décimo tenga el número ganador del primer premio.

Es importante destacar que cuantos más décimos juegues, mayores serán tus probabilidades. Además, si ampliamos nuestra perspectiva considerando otros premios, la probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad aumenta hasta el 5%. Si te conformas con el reintegro, tienes una probabilidad del 9,99% de recuperar tu dinero invertido.

En resumen, aunque ganar el Gordo de la Lotería de Navidad es poco probable, tener un décimo premiado con la pedrea puede ser una grata sorpresa para empezar las fiestas navideñas con un extra económico. La Lotería de Navidad tiene una larga historia y tradición en España y cada año reparte premios que alegran a miles de personas en todo el país. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.