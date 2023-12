57226, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 57226 que ha sido vendido, entre otros, en A Coruña, en Almería, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Madrid, en Málaga, en Morón de la Frontera y Sevilla (Sevilla), en Gandia (Valencia) y en Valladolid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Así que mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos. ¡Sobre todo si ha sido premiado!

Número: sencillo y directo al grano; son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo utilizado para participar en el sorteo de la Lotería de Navidad. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números disponibles (del 0 al 999.999).

Décimo: es probablemente el término que nos resulta más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en el sorteo. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: aquí es donde muchos se confunden y creen que un billete es lo mismo que un décimo, pero no es así. Los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete para este sorteo implica desembolsar 200€ en total (no solo los 20 euros correspondientes a un décimo). Y si eres afortunado y tu billete resulta premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros en total, no solo 400 mil "eurillos".

Serie: este término puede resultar confuso para muchos participantes en la lotería navideña. Una serie es básicamente un conjunto formado por todos los billetes con todos los números disponibles dentro del sorteo completo; esto significa que una serie tiene exactamente cien mil (100,000) billetes, los cuales a su vez tienen diez décimos cada uno. En esta edición de la Lotería de Navidad, hay disponibles 185 series (1.850 millones de décimos). ¡Ahí es nada!

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de premios cada año. En total, se premian 26 millones de décimos en este sorteo tan esperado. Más allá del Gordo y los grandes premios, existen otros muchos premios que pueden hacer que tu día sea especial.

El Gordo de Navidad es el máximo galardón y se lleva a cabo con un único número agraciado con un premio total de 4 millones de euros y 400,000 euros por décimo.

El segundo premio tiene un valor total por serie ganadora (es decir, por billete completo) de 1.250.000 euros y 125,000 euros por cada décimo.

El tercer premio tiene un valor en total por serie ganadora (billete completo) de medio millón, es decir, 500,000 euros y 50,000 euros para cada décimo.

Los cuartos premios son dos en número, ganadores con una serie completa (un solo billete), obteniendo el agraciado un monto total del valor del mismo igual a 200 mil euros por serie completa (20 mil euros para cada uno).

Los quintos premios son hasta ocho números diferentes con cinco dígitos al frente; estos reciben una cantidad en dinero correspondiente al valor del número entero más ceros; esto quiere decir que si te toca uno recibirás la suma exacta para esta edición que asciende a 60.000 euros por serie completa, y divididos entre los diez décimos que conforman cada billete serían 6.000 euros por décimo ganador.

La pedrea de cinco cifras reparte un total de 1.794 premios de 1.000 euros cada uno (por serie completa), lo cual se traduce en un premio de 100 euros por cada décimo ganador.

Existen también las aproximaciones al primer, segundo y tercer premio, con dos sorteos para cada categoría. Estas aproximaciones se llevan a cabo otorgando una cantidad en dinero equivalente a 20 mil euros por serie (billete completo) y 2 mil euros para cada décimo ganador.

Otra categoría es la correspondiente a las centenas del primer, segundo, tercer y cuarto premio; aquí se otorgan 99 premios en total para la primera letra del número agraciado con un valor de 1 mil euros por serie (billete completo) y 100 euros para cada décimo ganador.

Las terminaciones del primer, segundo y tercer premio representan una cifra importante ya que hay hasta 999 números terminados en las tres últimas cifras agraciadas; estos obtienen el mismo valor monetario que el anteriormente mencionado, siendo este igual a 1 mil euros para la serie (billete completo) y 100 euros para el poseedor de un único décimo ganador.

Finalmente están los reintegros; estos son nueve mil novecientos noventa y nueve números cuya última cifra corresponde al número colocado como referencia oficial llamado "El Gordo"; estos reciben como recompensa un monto total de 200 euros por cada serie (billete completo) y 20 euros para cada décimo ganador.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

A partir del mismo día 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y se realicen las verificaciones correspondientes a los números extraídos, los afortunados que hayan resultado agraciados con algún premio en la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Sin embargo, es importante mencionar que el método para cobrarlo puede variar dependiendo del monto del premio. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se podrá reclamar en cualquier establecimiento autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, también existe la opción de recibir el premio a través de Bizum o en efectivo.

En caso de que el premio supere esa cantidad establecida anteriormente (es decir, si es igual o superior a los 2.000 euros por décimo), entonces será obligatorio acudir a las entidades financieras autorizadas para poder recibir dicho premio.

En resumen, la Lotería de Navidad reparte una gran cantidad y variedad de premios cada año. Es importante entender las diferencias entre un décimo, número, billete y serie para comprender mejor cómo funciona este sorteo tan popular en España. Desde la pedrea hasta el Gordo, todos los premios pueden hacer que estas fiestas navideñas sean aún más especiales para aquellos agraciados con alguno de estos galardones tan esperados. Así que ¡buena suerte! Y recuerda siempre jugar con responsabilidad.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.