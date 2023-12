38813, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados y entre ellos se encuentra el número 38813 que ha sido vendido en Dúrcal (Granada). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no sea un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de premios cada año. En total, se distribuyen más de 2.500 millones de euros entre los participantes. Estos son algunos de los principales premios:

- El Gordo de Navidad: Es el premio más esperado y deseado por todos los jugadores. Consiste en 4 millones de euros por serie y 400.000 euros por décimo.

- Segundo premio: Se otorgan 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

- Tercer premio: Este galardón asciende a 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.

- Cuartos premios: Hay dos cuartos premios, cada uno agraciado con 200.000 euros por serie y 20.000 euros al décimo.

- Quintos premios: Se reparten ocho quintos premios, cada uno dotado con 60 mil euros por serie, lo que equivale a recibir un total de 6 mil euros si posees un décimo ganador.

- Pedrea de cinco cifras: Esta categoría reparte 1.794 premios de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

- Aproximaciones al primer premio: Dos premios que ascienden a 20.000 euros por serie y 2.000 euros por cada décimo agraciado.

- Aproximaciones al segundo premio: Se otorgan dos premios de 12.500 euros por serie y 1.250 euros por décimo ganador.

- Aproximaciones al tercer premio: Dos galardones con un valor de 9.600 euros cada uno por serie, es decir, se obtienen 960 euros por cada décimo agraciado.

- Centenas del primer, segundo y tercer premio: Cada una de estas categorías reparte un total de 99 premios de mil euros la serie, lo que equivale a recibir cien euros si posees un décimo ganador.

- Centenas del cuarto premio: En esta categoría se otorgan un total de 198 premios, cada uno dotado con mil euros la serie y cien euros el décimo ganador.

- Terminaciones del primer, segundo y tercer premio: Cada una cuenta con un total de 999 premios que ascienden a mil euros la serie o cien euros el décimo ganador.

- Reintegros: Por último, hay nueve mil novecientos noventa y nueve reintegros que entregan doscientos euros la serie o veinte euros el décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

Cuando juegas a la Lotería de Navidad, es importante entender la diferencia entre tener un "décimo" o una "participación". Un décimo es un billete de lotería completo que tiene un valor de 20 euros. Si compras un décimo, el premio correspondiente será exclusivamente tuyo, a menos que hayas compartido el billete con otras personas. Los décimos son emitidos por las administraciones oficiales.

Por otro lado, una participación es una fracción de un décimo. Las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas y no por las administraciones oficiales. El costo de una participación suele ser inferior a los 20 euros del décimo completo, pero también lo es su premio en caso de resultar ganadora. Es importante tener en cuenta que algunas veces el precio de la participación puede ser mayor al valor real del décimo jugado, esto ocurre cuando se venden participaciones para viajes escolares o asociaciones benéficas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has sido uno de los afortunados en ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda (la Agencia Tributaria). En el caso de haber ganado El Gordo, el segundo o tercer premio sí será necesario tributar impuestos sobre esos montos. Sin embargo, al cobrar tu premio en la entidad financiera autorizada correspondiente ya se habrá retenido la parte correspondiente para pagar los impuestos.

En cuanto a los premios menores como es el caso de la pedrea (con sus 100 euros por cada décimo), estos están exentos de carga impositiva y no requieren declararse ante Hacienda.

En resumen, jugar a la Lotería de Navidad puede brindarte la oportunidad de ganar grandes premios, desde el codiciado Gordo hasta la pedrea. Es importante conocer las diferencias entre un décimo y una participación, así como las implicaciones fiscales asociadas a los premios. ¡Buena suerte y que tengas unas felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.