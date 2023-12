10097, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 10097 que ha sido vendido en Bilbao (Bizkaia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por cada décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros que corresponden a cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y ayudarte a afrontar los gastos extra que suelen surgir durante estas fiestas.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana cuando alguien resulta ganador en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Y es que tanto si te toca a ti como si le toca a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. En este caso particular, todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de cargas impositivas y no tendrás que pagar nada al recibirlo.

A partir de esa cifra hay que calcular un 20% de retención sobre el premio. Esto significa que si te ha tocado la pedrea y has ganado 1.000 euros en total, no tendrás que pagar ningún impuesto por ello. Sin embargo, si has ganado más de 40.000 euros con la pedrea, tendrás que abonar el 20% de impuestos al recibirlo.

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo, es decir, a partir del 22 de diciembre, una vez terminen las verificaciones de los números extraídos y se confirme tu premio en la Lotería de Navidad, podrás cobrar tu dinero sin ningún problema.

El método para cobrar el premio puede variar dependiendo del monto ganado. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo (en este caso serían los 100 euros correspondientes a la pedrea), podrás reclamarlo en cualquier establecimiento autorizado como las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado o incluso a través del servicio Bizum o en metálico.

En cambio, si has sido agraciado con un premio superior a los 2.000 euros por décimo (es decir, más de una serie completa), entonces deberás acudir obligatoriamente a una entidad financiera autorizada para poder cobrarlo.

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre sus participantes. Sin embargo, uno de los premios más comunes y que llega a más personas es precisamente la pedrea. En total, hay 1.794 números agraciados con la pedrea en cada edición del sorteo.

Cada uno de estos números premiados se lleva un premio de 1.000 euros por serie completa, lo que equivale a 100 euros por cada décimo ganador. Aunque no es el premio más grande del sorteo, la pedrea sigue siendo una alegría para aquellos que resultan agraciados y puede ayudarles a tener un poco más de dinero extra para disfrutar durante las fiestas navideñas o incluso para cubrir algunos gastos imprevistos.

En resumen, aunque ganar la pedrea de la Lotería de Navidad no te convertirá en millonario, sin duda es un motivo de alegría y un regalo inesperado en estas fechas tan especiales. Además, al estar exenta de impuestos para premios inferiores a los 40.000 euros y poder cobrarse desde el mismo día del sorteo, resulta aún más atractiva para los participantes. Así que si has sido agraciado con este premio, ¡felicidades! Disfruta tu dinero extra y hazlo rendir durante las celebraciones navideñas.

