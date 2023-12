85308, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante la época navideña, y recientemente se han anunciado los números premiados de este año. Entre ellos se encuentra el número 85308 que ha sido vendido, entre otros, en Cedeira (A Coruña), en Albacete, en Bilbao (Bizkaia), en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), en Cádiz, en Madrid, en Ceutí (Murcia), en Mairena del Alcor y Sevilla (Sevilla) y en Laguna de Duero (Valladolid), así que ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. Aunque no tapará todos los agujeros económicos que puedas tener, definitivamente ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad tiene una tradición muy especial: contar con la participación y el talento vocal de los niños del colegio San Ildefonso para cantar los números ganadores durante el sorteo. Esta tradición se remonta a 1771, durante el reinado del rey Carlos III, cuando un niño del colegio fue seleccionado para cantar por primera vez en este evento tan importante. Desde entonces, estos pequeños ponen su voz al servicio del sorteo cada 22 de diciembre.

Aunque son solo unos pocos quienes tienen la oportunidad de subirse al escenario y ser parte activa en el sorteo, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para cantar los premios. Sin embargo, no cualquiera puede ser parte del coro; existen ciertos requisitos que deben cumplir, como tener más de ocho años, una buena voz y fluidez verbal, entre otros.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si tienes la suerte de que te haya tocado un premio en la Lotería de Navidad, es importante tomar algunas precauciones. Lo primero y más importante es proteger tu anonimato. Aunque es normal querer salir a celebrarlo con todos, esto puede hacer que todo el mundo se entere de tu fortuna. Por eso se recomienda mantener el anonimato y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie, ya que los décimos son como resguardos al portador y cualquiera que lo tenga puede cobrar el premio. Si tienes pareja, también deberías acudir con ella para reclamarlo correctamente. En caso de matrimonios en régimen de gananciales, el premio debe ser repartido al 50%. En casos donde exista separación de bienes, el premio corresponde a quien compró el décimo. Además, debes tener en cuenta que la forma en la que cobres el dinero del premio puede afectar tu declaración de impuestos.

No te precipites gastando todo el dinero del premio inmediatamente. Es importante meditar sobre tus próximos movimientos financieros y consultar con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería puede cambiar tu vida por completo, pero conviene tomar decisiones informadas y no apresuradas.

Si tienes una participación o compartes un décimo premiado, es necesario contactar a la otra parte para coordinar cómo reclamar el premio. En caso de tratarse de una participación, la organización o entidad a la que le compraste el décimo deberá indicarte los pasos a seguir para cobrar tu premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar confusa debido a los diferentes términos que se utilizan. Sin embargo, es importante entender las diferencias entre ellos para saber qué tenemos en nuestras manos cuando compramos un boleto y, sobre todo, si resulta ser premiado.

El número se refiere a las cinco cifras impresas en el décimo. Hay un total de 100.000 números posibles (del 0 al 999.999) en el sorteo de Lotería de Navidad.

El décimo es el boleto o papel que compramos individualmente. Como su nombre indica, representa la décima parte de un billete completo (compuesto por diez décimos). Cada persona puede comprar uno o más décimos con el mismo número y cada uno cuesta 20 euros. Por cada número hay disponibles 1.950 décimos.

El billete está formado por diez décimos del mismo número y tiene un valor de 200 euros. Comprar un billete completo supone desembolsarse esa cantidad y no solo los 20 euros correspondientes al precio del décimo individualmente. Si resulta que tu billete es agraciado con El Gordo, ganarás cuatro millones de euros en lugar del equivalente a ganar solo con el décimo: 400 mil euros.

La serie es posiblemente el término más confuso. Una serie está compuesta por un billete de cada número participante en el sorteo de Lotería de Navidad. En esta edición, hay disponibles 185 series, lo que significa que existen 1.850 millones de décimos en total.

En conclusión, la Lotería de Navidad es un evento lleno de tradiciones y emociones que nos brinda la oportunidad de ganar premios económicos significativos. Si tienes la suerte de resultar premiado, recuerda proteger tu anonimato, tomar decisiones informadas sobre cómo administrar tus ganancias y entender las diferencias entre los términos utilizados en este sorteo tan especial. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.