66092, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 66092 que ha sido vendido en Jerez de la Frontera (Cádiz), en Fraga (Huesca), en Alcalá de Henares (Madrid) y en Alzira y Benifairo de Valldigna (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El sorteo extraordinario de Lotería de Navidad se celebra todos los años el día 22 de diciembre y reparte un total de 2.520 millones en premios entre los participantes afortunados. Este sorteo está compuesto por 99.999 números y bolas que se colocan dentro del bombo correspondiente.

Durante el sorteo, una bola sale del bombo que contiene los números y otra bola sale del bombo que contiene los premios asociados a esos números seleccionados al azar.

En total, se emiten 172 millones de décimos, que se dividen en 180 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos, y el costo de cada décimo es de 20 euros.

La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que más premios reparte en España. En total, se estima que alrededor de 26 millones de décimos son premiados después del sorteo del día 22 de diciembre.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas dado cuenta, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En los primeros sorteos y durante muchos años, los décimos no tenían ninguna imagen impresa. Solo contenían el número del sorteo y la fecha.

Sin embargo, a partir de la década del año cuarenta del siglo XX, se comenzó la tradición actualmente conocida: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso.

En esta edición, la obra elegida para ilustrar los décimos del sorteo extraordinario es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Este cuadro data del año 1470 y se encuentra expuesto en el Museo Nacional del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas diferentes: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, si resultas agraciado con un premio igual o inferior a los 2.000 euros, tienes la opción de cobrarlo en efectivo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los décimos premiados con la pedrea.

Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

En resumen, aunque ganar el premio de la pedrea de la Lotería de Navidad no te hará millonario, recibir 1.000 euros puede ser un buen impulso económico para empezar las fiestas navideñas con un poco más de alegría y aliviar algo esos números rojos que a veces aparecen durante esta época del año. Recuerda que cada décimo premiado con la pedrea tiene un valor individual de 100 euros.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.