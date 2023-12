El 25690, número agraciado en la pedrea de la Lotería de Navidad y dotado de 1000 euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 25690 que ha sido vendido en Alcoy y Novelda (Alicante), en Loja (Granada) y en Alzira (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los números rojos de estas fiestas.

Cuándo caduca un décimo premiado de la Lotería de Navidad

Si eres una persona ansiosa por cobrar tu premio o te preocupa que caduque pronto, debes saber que tienes tiempo suficiente para reclamarlo. Los décimos premiados en la Lotería de Navidad caducan a los tres meses después del día del sorteo extraordinario, es decir, hasta el 22 de marzo del año siguiente al sorteo.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una recomendación importante para aquellos a quienes les ha tocado un premio en la Lotería de Navidad es proteger su anonimato. Aunque es tentador salir a la calle y celebrarlo, exponer tu fortuna puede tener consecuencias no deseadas. Lo mejor es mantener el anonimato y pedir una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ingresarse desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es fundamental no confiar tu décimo premiado a nadie. Los décimos de lotería son como un resguardo al portador, lo que significa que cualquier persona que lo tenga en su poder puede cobrar el premio.

En caso de tener pareja, se recomienda acudir juntos para reclamar el premio. En los matrimonios bajo régimen de gananciales, el premio se repartirá al 50%. En casos de separación de bienes, el premio corresponde a quien haya comprado el décimo. Es importante tener en cuenta que la forma en que se cobra el premio tiene implicaciones en la declaración de la renta.

Por último, evita precipitarte gastando todo el dinero del premio de inmediato. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tus próximos movimientos financieros y consulta con expertos si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad es un pellizco económico que puede cambiar tu vida, pero conviene ser prudente en su gestión.

Si tienes una participación o compartes un décimo ganador, debes contactar con la otra parte involucrada para coordinar cómo cobrar cada uno su parte correspondiente del premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

Cada año, la Lotería de Navidad premia a 26 millones de décimos. En total, se reparten más de 2.500 millones de euros en miles de premios. A continuación, se detallan los diferentes premios:

1. El Gordo de Navidad: un premio de 4.000.000 euros y 400.000 euros por décimo.

2. Segundo premio: un premio de 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros al décimo.

3. Tercer premio: un premio de 500.000 euros la serie y 50.000 euros por décimo.

4. Cuartos premios: dos cuartos premios, cada uno agraciado con 200.000 euros la serie y 20.000 euros el décimo.

5. Quintos premios: ocho quintos premios, cada uno con una dotación económica de 60 mil euros la serie (6 mil euros el décimo).

6. Pedrea (premio menor): consiste en una serie formada por cinco cifras que reparte un total de 1.794 números ganadores que reciben cada uno mil euros (100 euros el décimo).

7. Aproximaciones al primer, segundo y tercer puesto del sorteo principal:

- Dos aproximaciones al primer número ganador del sorteo principal reciben veinte mil euros cada una (dos mil euros el décimo).

- Dos aproximaciones al segundo número ganador del sorteo principal recibirán doce mil quinientos euros cada una (mil doscientos cincuenta euros el décimo).

- Dos aproximaciones al tercer número ganador del sorteo principal recibirán nueve mil seiscientos euros cada una (novecientos sesenta euros el décimo).

8. Centenas del primer, segundo y tercer premio: se otorgan noventa y nueve premios por cada uno de estos tres números, con un valor de mil euros cada serie (cien euros el décimo).

9. Centenas de los cuartos premios: se distribuyen ciento noventa y ocho premios de 1.000 euros la serie (100 euros por décimo).

10. Terminaciones del primer, segundo y tercer puesto: para cada uno de estos números se reparten novecientos noventa y nueve premios con un valor de mil euros la serie (100 euros el décimo).

11. Reintegros: se otorgan un total de nueve mil novecientos noventa y nueve reintegros, con 200 euros la serie (20 euros el décimo).

Recuerda que incluso si tu número ganador está en una categoría menor como la pedrea, aún puedes disfrutar del dinero extra durante las fiestas navideñas. ¡Felicidades por tu premio!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.