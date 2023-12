10803, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, destaca el número 10803 que ha sido vendido, entre otros, en Curtis (A Coruña), en Llanes (Asturias), en Bilbao (Bizkaia), en Santa Eulalia del Río (Illes Balears), en Logroño (La Rioja), en Madrid, en Fuengirola (Málaga), en Camas (Sevilla) y en Almussafes y Mislata (Valencia). Si tienes este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. Aunque no tapará esos agujeros que deseabas, te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea riega España con 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene en que se trata de premios de cuantías muy inferiores al Gordo o al resto de los principales premios de la Lotería de Navidad. Así, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una ingresará 100 euros libres de impuestos por décimo ganador.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La terminología utilizada en la Lotería puede resultar confusa para muchos jugadores veteranos y novatos por igual. Es importante entender las diferencias entre términos como décimo, billete o serie para poder comprender mejor el funcionamiento del sorteo.

Número: El número es la combinación de cinco cifras que aparecen impresas en el décimo de lotería. En el sorteo de Navidad, hay 100.000 números disponibles, del 0 al 99999.

Décimo: Probablemente, el término más comúnmente conocido y utilizado por los jugadores. Un décimo es un boleto o papel que se compra para participar en la Lotería. Como su nombre indica, es una décima parte de un billete completo (compuesto por diez décimos). Los jugadores pueden comprar uno o varios décimos con el mismo número. Cada número tiene a su disposición 1.950 décimos.

Billete: Los billetes de la Lotería están formados por diez décimos del mismo número. Comprar un billete completo supone desembolsarse 200€, no solo los 20 euros que cuesta un único décimo. Si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros y no solo 400 mil euros como podría parecer al pensar en términos individuales.

Serie: La serie es otro concepto confuso para muchos jugadores novatos. Una serie está compuesta por todos los billetes correspondientes a cada uno de los números disponibles en el sorteo de Navidad (es decir, todos los números del 0 al 99999). En esta edición, se han puesto a la venta un total de 185 series completas (1.850 millones de décimos).

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad es una tradición que lleva más de 200 años celebrándose en España. La primera edición tuvo lugar en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica. Cádiz fue el lugar donde se celebró el primer sorteo de Navidad, surgiendo como una necesidad para recaudar fondos y financiar los gastos derivados de la Guerra de la Independencia contra Francia.

El nombre "Lotería de Navidad" no se utilizó hasta el 23 de diciembre de 1892, cuando se hizo referencia a este sorteo con su denominación actual. Sin embargo, no fue hasta cinco años después cuando los décimos impresos ya incluían el nombre "Sorteo Extraordinario de Navidad".

Este sorteo ha resistido incluso situaciones difíciles como la Guerra Civil española, durante la cual se organizaron sorteos paralelos y diferentes para republicanos y nacionales.

En resumen, la pedrea reparte miles de euros en premios cada año en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Aunque no sea un premio millonario, los 100 euros por décimo ganador pueden ser un alivio económico para muchas personas durante las fiestas navideñas. Además, conocer las diferencias entre términos como décimo, número, billete y serie puede ayudar a comprender mejor cómo funciona este famoso sorteo español.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.