Estas son las diferencias entre el reintegro, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2023 se celebra hoy, 22 de diciembre, desde las 09.00 horas, en el Teatro Real de Madrid. Mucha gente se encuentra a la espera de obtener alguno de los grandes premios que aún no han salido, si bien ni estos ni la pedrea son los únicos premios que se reparten en la Lotería navideña.

Y es que además de El Gordo y el resto de premios mayores, hay que estar atentos a las terminaciones y las aproximaciones, así como del reintegro, que si bien no suponen las mismas cantidades, sí pueden ser un premio para no irse con las manos vacías y un incentivo no perder la ilusión de cara al año que viene.

Premios de las terminaciones, aproximaciones y reintegro