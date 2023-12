76580, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad ha celebrado su edición anual y se han dado a conocer los números premiados. Entre ellos, se encuentra el número 76580 que ha sido vendido, entre otros, en Crevillente (Alicante), en Barcelona y Rubí (Barcelona), en Bilbao (Bizkaia), en Altura (Castellón), en Plasencia (Cáceres), en La Jonquera (Girona), en Madrid y en Alcalá del Río y Morón de la Frontera (Sevilla). Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de ganar un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Se trata de una buena noticia para aquellos que obtienen el Gordo, el segundo o tercer premio, ya que al ir a cobrarlo en una entidad financiera autorizada, la Agencia Tributaria ya habrá retenido su parte correspondiente. En el caso específico de los premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Si tienes la suerte de ser uno de los agraciados con un premio en la Lotería de Navidad, hay algunas recomendaciones importantes que debes seguir. En primer lugar, es fundamental proteger tu anonimato y evitar dar detalles sobre tu fortuna a todo el mundo. Lo mejor es mantenerse discreto y solicitar una cita previa con el director de la entidad bancaria en la que deseas reclamar tu premio. Es importante tener en cuenta que cualquier premio superior a los 2.000 euros debe ser ingresado desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es crucial no confiar tu décimo premiado a nadie, ya que los décimos de lotería son como un resguardo al portador y cualquiera que lo tenga en su poder puede cobrar el premio. En caso de tener pareja, es recomendable acudir juntos para determinar cómo se repartirá el premio. En los matrimonios en régimen de gananciales, el premio se divide al 50%, mientras que si hay separación de bienes, el premio pertenece a quien haya comprado el décimo. Es importante considerar también que la forma en que se cobra el premio puede afectar a la declaración de la renta.

Por último, es fundamental no precipitarse y gastar todo el dinero del premio de manera impulsiva. Se recomienda meditar los próximos movimientos y consultar con expertos si es necesario. Ganar El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero conviene tomar decisiones informadas y responsables. Si tienes una participación o compartes un décimo con alguien más, debes contactar con esa persona o entidad para conocer cómo cobrar tu parte del premio.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

Uno de los elementos más emblemáticos y tradicionales asociados a la Lotería de Navidad son los niños del Colegio San Ildefonso, quienes tienen cada año la importante misión de cantar los números ganadores durante el sorteo. Esta hermosa tradición navideña se remonta a 1771, durante el reinado de Carlos III, cuando un niño del Colegio San Ildefonso se convirtió en el primer estudiante en cantar los números premiados. Desde entonces, estos niños han sido los encargados de poner la voz a la banda sonora del 22 de diciembre.

Aunque solo unos pocos tienen la oportunidad de subirse al escenario y cantar los premios, cada año decenas de niños se presentan como voluntarios para cumplir con esta importante tarea. Sin embargo, no cualquiera puede ser seleccionado y se deben cumplir ciertos requisitos, como tener más de ocho años y contar con una buena voz o fluidez verbal.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.