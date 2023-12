19595, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 19595 que ha sido vendido en Fuente Palmera (Córdoba) y en Madrid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas y pocos saben que también se puede utilizar para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio vía Bizum son sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Accede a la app móvil o web banking de tu banco.

3. Genera un código QR desde tu cuenta bancaria.

4. Muestra al trabajador/a en la administración el código QR generado.

Así recibirás instantáneamente el dinero del décimo ganador directamente en tu cuenta bancaria.

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es una tradición con más de 200 años. Se llevó a cabo por primera vez en diciembre de 1812, durante la invasión napoleónica, como una forma de recaudar fondos para financiar la Guerra de Independencia contra Francia. El primer sorteo se realizó en Cádiz, la única región que resistía el avance francés. Luego se trasladó a Madrid y se convirtió en un evento anual.

Inicialmente, el sorteo no se conocía como Lotería de Navidad, sino que recibió ese nombre el 23 de diciembre de 1892. Cinco años después, los décimos ya estaban impresos con el nombre "Sorteo de Navidad". Incluso durante la Guerra Civil española, el sorteo continuó celebrándose con sorteos paralelos organizados por republicanos y nacionales.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque algunos puedan pensar que los premios son pequeños, ¡nada más lejos! La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros en premios por toda España. Cada décimo ganador recibirá libremente 100 euros sin impuestos añadidos. Aunque haya miles de personas agraciadas con este premio menor comparado al Gordo o a otros premios principales del Sorteo Extraordinario, cada uno podrá disfrutar del dinero extra para hacer frente a los gastos navideños.

La pedrea es un premio menor pero muy popular en la Lotería de Navidad. Aunque no sea un premio millonario, los 100 euros por décimo ganador pueden ser una agradable sorpresa para empezar la Navidad con un poco de dinero extra. Además, cobrar el premio a través de Bizum es muy fácil y conveniente. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad tiene una larga historia en España y sigue siendo una tradición muy esperada cada año. Así que, ¡felicidades si fuiste agraciado con la pedrea! Disfruta del premio y ten unas felices fiestas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.