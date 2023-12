16297, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 16297 que ha sido vendido, entre otros, en Crevillente y Moraira (Alicante), en Cádiz, en Aguilar de la Frontera y Lucena (Córdoba), en Las Palmas Gc (Las Palmas), en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande (Málaga), en Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y en Bétera (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios y puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio que reparte poco dinero, ¡nada que ver! De hecho, la pedrea riega España con una suma total de 1.794.000 euros en premios. ¡Ahí es nada! El matiz viene en que se trata de premios individuales y más pequeños en comparación con el Gordo u otros grandes premios principales de la Lotería de Navidad. A pesar del menor monto por ganador, cada persona agraciada con un décimo ganador recibirá 100 euros libres de impuestos.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Sí, siempre que el importe del premio sea igual o inferior a los 2.000 euros, puedes cobrar tu galardón directamente en una administración oficial autorizada para vender Loterías y Apuestas del Estado. Incluso los décimos agraciados con la pedrea pueden ser cobrados en metálico o a través de Bizum. Sin embargo, si el premio supera los 2.000 euros, estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin la participación especial de los niños del colegio de San Ildefonso. Cada año, estos pequeños tienen la misión y el honor de cantar en voz alta los números que salen del bombo durante el sorteo. Esta hermosa tradición navideña tiene sus raíces históricas en 1771, durante el reinado del rey Carlos III, cuando un niño del mencionado colegio se convirtió en el primer estudiante encargado de cantar los números premiados. Desde entonces, los niños de San Ildefonso ponen su voz al servicio del sorteo y forman parte inseparable del evento más esperado del 22 de diciembre. Aunque son solo unos pocos afortunados quienes tienen la oportunidad única de subirse al escenario y cantar frente a millones de espectadores, cada año decenas de niños se presentan voluntariamente para optar por este privilegio. Sin embargo, no cualquiera puede acceder a esta maravillosa experiencia; deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años y contar con una buena voz o fluidez verbal.

¡La Lotería Navidad ha repartido suerte nuevamente! La pedrea puede no ser un premio millonario, pero su contribución a la alegría y emoción navideña es invaluable. Cada décimo ganador de la pedrea representa un pequeño bote de 100 euros que puede marcar una gran diferencia y ayudar a afrontar los gastos navideños o incluso tapar algún agujero en el presupuesto. Además, no podemos olvidarnos del importante papel que juegan los niños de San Ildefonso en este evento tan especial, dando vida y voz a una tradición centenaria que nos une a todos en estas fechas tan señaladas. Así que si has sido agraciado con la pedrea, ¡felicidades! Y si no tuviste suerte esta vez, recuerda que siempre hay otra oportunidad para ganar en el próximo sorteo. ¡Feliz Navidad!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.