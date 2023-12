30595, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 30595 que ha sido vendido en Barcelona, en Cádiz, en Rus (Jaén) y en Murcia. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda y esto no es ninguna sorpresa para nadie. Tanto si te toca a ti como si le toca a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente del premio obtenido en el sorteo navideño más grande del año en España.

Sin embargo, hay algunos premios del sorteo extraordinario que están libres de impuestos y no tendrás que preocuparte por pagar ningún tipo de carga impositiva sobre ellos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están exentos automáticamente.

Por otro lado, si tu décimo resultó ser uno de los agraciados con la pedrea, que está valorada en 1.000 euros por serie, tendrás que tener en cuenta la retención fiscal a partir de cierta cantidad. En este caso, si el premio supera los 40.000 euros, tendrás que pagar un 20% de impuestos sobre el excedente.

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Si hablamos sobre las probabilidades de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, debemos tener presente que hay un total de 100.000 bolas en el bombo del sorteo. Esto significa que existe una probabilidad muy baja del 0,001% para que tu décimo tenga el número del primer premio.

Dicho en otras palabras, tus posibilidades son una entre cien mil para llevarte el Gordo a casa. Sin embargo, es importante destacar que a mayor cantidad de décimos adquiridos o si ampliamos nuestras opciones con otros premios menores dentro del sorteo navideño, aumentan las probabilidades generales.

Si solo buscas recuperar tu inversión y te conformas con obtener únicamente el reintegro (el equivalente al precio pagado por el décimo), entonces las posibilidades se incrementan hasta casi un 10%.

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo día del sorteo (22 de diciembre), una vez finalizado y verificados los números extraídos en cada uno de los sorteos correspondientes a los diferentes premios otorgados por la Lotería Nacional durante esa jornada festiva tan especial para todos nosotros como es Navidad.

Los agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su premio sin tener que esperar demasiado tiempo. Sin embargo, el método para cobrarlo puede variar dependiendo del monto ganado.

Si tu premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, podrás reclamarlo en cualquier establecimiento oficial y autorizado de Loterías y Apuestas del Estado. Además, tendrás la opción de recibir tu premio a través de Bizum o en efectivo si así lo prefieres.

En el caso de los premios que superen dicha cantidad, será necesario acudir a una entidad financiera autorizada para poder hacer efectivo el cobro correspondiente al premio obtenido en la Lotería de Navidad.

Recuerda que siempre es importante verificar los plazos y condiciones establecidas por cada entidad financiera o punto oficial donde decidas reclamar tu premio para evitar cualquier tipo de contratiempo o inconveniente durante este proceso tan emocionante como es cobrar un premio navideño tan esperado como este.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.