90688, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 90688 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Cádiz, en Baza (Granada), en Jaén, en Madrid, en Málaga, en Villafranca Caballeros (Toledo) y en Gandia (Valencia).

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Así que es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos, ¡sobre todo si ha sido premiado!

Número: sencillo, son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números (del 0 al 999.999).

Décimo: es probablemente el término que nos resulta más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos de 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos. Estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es un sinónimo del término "décimo". Comprar un billete de este sorteo supone desembolsarse 200€, no 20 euros. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no 400.000 'eurillos de nada'.

Serie: es el término más confuso. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de Lotería de Navidad. Es decir, que una serie tiene 100.000 billetes que, a su vez, tienen 10 décimos cada uno.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas y también se puede utilizar para cobrar algunos premios en la Lotería de Navidad como la pedrea (premios inferiores a los 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio de la pedrea a través de Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la aplicación de tu banco en tu teléfono móvil.

3. Genera un código QR en la aplicación del banco.

4. Muestra al trabajador de la administración el código QR para que lo validen.

De esta manera, podrás recibir el dinero del décimo premiado con la pedrea al instante y directamente en tu cuenta bancaria.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados ganadores de un premio en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por declararlo a Hacienda. Los premios como el Gordo, el segundo o tercer premio sí están sujetos a tributación, pero cuando vas a cobrarlos, la Agencia Tributaria ya ha retenido su parte correspondiente. Incluso los premios menores como la pedrea están exentos de carga impositiva.

Así que no tienes que preocuparte por pagar impuestos sobre el dinero ganado en el premio de la pedrea. Puedes disfrutarlo sin ninguna complicación ni trámite adicional.

En resumen, aunque ganar "la pedrea" en la Lotería de Navidad no te hará millonario, recibir 100 euros por cada décimo agraciado puede ser una alegría extra para estas fiestas navideñas. Es importante entender las diferencias entre términos como número, décimo, billete y serie para comprender mejor cómo funciona este sorteo tan popular. Además, si resultas ser uno de los afortunados ganadores, puedes utilizar herramientas como Bizum para cobrar fácilmente tu premio. Y recuerda, si te ha tocado la pedrea, no tendrás que preocuparte por declarar este dinero a Hacienda. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.