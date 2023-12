22799, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 22799 que ha sido vendido, entre otros, en Bilbao (Bizkaia), en Ibiza (Illes Balears), en Jaén, en Las Rozas de Madrid y Madrid (Madrid), en Alcantarilla y Murcia (Murcia), en Palencia y en Gandia y Manises (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y ayudar a afrontar los gastos extras en estas fiestas.

Qué hay que hacer si te toca un premio de la Lotería de Navidad

Una vez que te ha tocado un premio en la Lotería de Navidad, es importante tomar algunas medidas para proteger tu anonimato y gestionar adecuadamente tus ganancias. Una recomendación clave es mantener el anonimato y evitar divulgar tu fortuna a todos tus conocidos y vecinos.

Lo primero que debes hacer es solicitar una cita previa con el director o responsable del banco donde deseas reclamar tu premio. Recuerda que cualquier cantidad superior a los 2.000 euros debe ser ingresada desde una entidad bancaria autorizada.

Además, es fundamental no confiar tu décimo a nadie más, ya que los décimos de lotería son resguardos al portador y cualquier persona que tenga en su poder el décimo premiado puede cobrarlo. Si tienes pareja, es recomendable acudir con ella, especialmente si están casados en régimen de gananciales, ya que el premio se debe repartir al 50%. En caso de separación de bienes, el premio pertenece a quien haya comprado el décimo.

No te precipites gastando todo el dinero del premio. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tus próximos movimientos y consulta con expertos financieros si es necesario. El Gordo de la Lotería de Navidad puede cambiar tu vida, pero es importante tomar decisiones informadas y no dejarse llevar por la emoción del momento.

Si tienes una participación o compartes un décimo con otras personas, asegúrate de contactar con ellos para coordinar cómo cobrar el premio. En caso de ser una participación adquirida a través de una organización o entidad específica, ellos te indicarán los pasos necesarios para cobrar tu premio.

Diferencias entre pedrea, reintegro, centenas, aproximaciones y terminaciones

El mundo de la Lotería de Navidad está lleno de términos propios que pueden resultar confusos si no estás familiarizado con ellos. A continuación te explicamos las diferencias entre algunos premios menores en la Lotería:

- Pedrea: Son todos aquellos números extraídos durante el sorteo que no corresponden a ninguno de los grandes premios (Gordo o principales). Cada número agraciado con la pedrea recibe un premio individual de 1.000 euros. En total, se reparten 1.794 premios de mil euros por serie y 100 euros por décimo.

- Reintegro: El reintegro corresponde a la última cifra del número premiado con el Gordo. Todos los décimos de Lotería de Navidad que terminan con esa cifra obtienen un premio equivalente al valor jugado, es decir, 20 euros por décimo premiado con el reintegro. Cabe destacar que cada sorteo extraordinario cuenta con un total de 9.999 reintegros, los cuales reciben una compensación de 200 euros por serie en total.

- Terminaciones: Este premio se refiere a las dos últimas cifras de los números agraciados con el Gordo, segundo y tercer premio de la Lotería de Navidad. Los décimos que coinciden con estas terminaciones son galardonados con 1.000 euros (100 euros por décimo) cada uno. En total, hay 2.997 terminaciones premiadas en el sorteo.

- Aproximaciones: Se trata de los números inmediatamente anteriores y posteriores a las cifras correspondientes a los primeros tres premios del sorteo (Gordo, segundo y tercer lugar). Por ejemplo, si uno de los números principales fuera "45933", las aproximaciones serían "45934" y "45932". Cada décimo agraciado con una aproximación del Gordo recibe un premio individual de 2.000 euros (20.000 euros por serie). Si se trata de una aproximación del segundo o tercer lugar, el premio asciende a 1.250 euros o 960 euros respectivamente.

- Centenas: Este tipo de premio está relacionado con las tres primeras cifras de un número premiado con el Gordo, segundo premio, tercer premio o los dos cuartos premios. Cada décimo con una centena ganadora obtiene un premio de 100 euros. En total, se reparten 495 premios de 1.000 euros por serie correspondientes a centenas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de que te toque el Gordo en la Lotería de Navidad, es importante tener en cuenta que hay un total de 100.000 bolas en el bombo durante el sorteo. Esto significa que existe una probabilidad del 0,001% (una entre cien mil) de que tu décimo tenga el número del primer premio.

Naturalmente, cuantos más décimos juegues, mayores serán tus probabilidades. Además, si amplías tus opciones y juegas a otros premios menores, como la pedrea o las aproximaciones, aumentará al 5% tu probabilidad de ganar algún tipo de premio en la Lotería de Navidad. Por último, si solo buscas recuperar lo invertido y te conformas con el reintegro (última cifra del número agraciado), tendrás una probabilidad aún mayor: casi un 10%.

Recuerda siempre jugar con responsabilidad y disfrutar del espíritu festivo que rodea a la Lotería de Navidad sin perder nunca la perspectiva económica y financiera adecuada.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.