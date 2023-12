03129, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España, y este año no ha sido la excepción. Los números premiados han sido anunciados, y entre ellos se encuentra el número 03129 que ha sido vendido, entre otros, en Santiago de Compostela (A Coruña), en El Campello (Alicante), en Bilbao (Bizkaia), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Granada y Peligros (Granada), en Ibiza y Marratxí (Illes Balears), en Alcalá de Henares (Madrid) y en Aldaia (Valencia). ¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea obtiene 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Estos son todos los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de dinero cada año. En total, se reparten más de 2.500 millones de euros en premios entre los 26 millones de décimos vendidos. Estos son algunos de los principales premios:

- El Gordo: el primer premio es conocido como El Gordo y asciende a 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400 mil euros por décimo.

- Segundo premio: este año, el segundo premio ha sido agraciado con un total de 1.250.000 euros por serie y 125 mil euros por décimo.

- Tercer premio: el tercer puesto recibe un total de 500 mil euros por serie y 50 mil euros por décimo.

- Cuartos premios: hay dos cuartos premios que reciben cada uno una suma total de 200 mil euros por serie y 20 mil euros por décimo ganador.

- Quintos premios: en esta categoría hay ocho números agraciados con un total suministrado para cada uno igual a 60 mil euros por serie, es decir, 6 mil euros por décimo ganador.

- Pedrea de cinco cifras: en esta categoría hay 1.794 premios que reciben cada uno un total de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

Además de estos premios, también existen aproximaciones al primer, segundo y tercer premio, centenas del primer, segundo y tercer premio, centenas de los cuartos premios y terminaciones del primer, segundo y tercer premio. Por último, hay reintegros que consisten en un total de 9.999 premios de 200 euros la serie (20 euros por décimo).

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

La pedrea es uno de los premios más numerosos en la Lotería de Navidad. En total, se reparten 1.794 números agraciados con la pedrea. Cada número ganador se lleva un total de 1.000 euros por serie y 100 euros por décimo.

Aunque no es el Gordo ni uno de los grandes premios del sorteo navideño, recibir una cantidad extra como esta puede ser una alegría para cualquier persona durante las fiestas navideñas.

Comprobar número de Lotería de Navidad

El papel de los niños de San Ildefonso en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad no sería lo mismo sin los niños del colegio San Ildefonso. Desde hace más de dos siglos, estos niños tienen el honor y la responsabilidad de cantar los números que salen durante el sorteo.

La tradición comenzó en el año 1771 durante el reinado de Carlos III cuando un niño del colegio fue el primero en cantar los números de la Lotería. Desde entonces, los niños del colegio San Ildefonso se han convertido en una parte esencial de este evento navideño.

Cada año, decenas de niños se presentan como voluntarios para ser parte del coro y cantar los premios. Sin embargo, no todos son seleccionados, ya que deben cumplir con ciertos requisitos como tener más de ocho años y tener una buena voz o fluidez verbal.

En conclusión, la Lotería de Navidad es un evento muy esperado en España y reparte una gran cantidad de dinero en premios. Aunque no todos puedan ganar el Gordo, la pedrea y otros premios menores también pueden brindar alegría a aquellos que resulten agraciados. Y sin duda alguna, los niños del colegio San Ildefonso añaden un toque especial a esta tradición navideña tan querida por todos.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.