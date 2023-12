75355, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 75355 que ha sido vendido, entre otros, en Adra (Almería), en Cádiz, en Baena (Córdoba), en La Pola de Gordon (León), en Las Rozas de Madrid, Madrid y Torrejón de Ardoz (Madrid), en Mazarrón (Murcia) y en Morón de la Frontera y San Juan de Aznalfarache (Sevilla). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo, ni billete, número o serie son lo mismo. Así que es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos ¡sobre todo si ha sido premiado!

Número: Es sencillo; son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo. En el sorteo de Lotería de Navidad hay 100.000 números (del 0 al 99999).

Décimo: Es probablemente el término más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos compramos uno o más décimos. Estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros. De cada número existen 1.950 décimos.

Billete: Los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es sinónimo del término "décimo". Comprar un billete de este sorteo supone desembolsarse 200 euros, no 20 euros. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) 4 millones de euros, no "400000 eurillos de nada".

Serie: Es el término más confuso. Una serie es un conjunto formado por un billete de cada número del sorteo de Lotería de Navidad. Es decir, que una serie tiene 100000 billetes que, a su vez, tienen 10 décimos cada uno. En esta edición, la Lotería de Navidad tiene 185 series disponibles (1.850 millones de décimos). ¡Ahí es nada!

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

Comprobar número de Lotería de Navidad

A partir de qué fecha se puede cobrar el premio de la pedrea

Desde el mismo 22 de diciembre, una vez termine el sorteo y las verificaciones de los números extraídos, los afortunados que hayan sido agraciados con algún premio de la Lotería de Navidad podrán cobrar su dinero.

Ahora bien, el método para cobrarlo puede ser diferente. Por ejemplo, si el premio es inferior a los 2.000 euros por décimo, se puede reclamar en cualquier establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado. Además, puedes cobrar tu premio a través de Bizum o en metálico.

En caso de que tu premio sea mayor a esa cantidad mencionada anteriormente, entonces deberás acudir obligatoriamente a las entidades financieras autorizadas para realizar dicho trámite y obtener tu dinero ganado en la lotería navideña.

Recuerda siempre revisar tus boletos y comprobar si has sido uno/a de los agraciados/as con alguno/a de los numerosos premios que reparte este sorteo tan esperado cada año.

