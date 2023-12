69824, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La Lotería de Navidad es uno de los eventos más esperados durante las fiestas. Este año, entre la lista de números premiados, se encuentra el número 69824 que ha sido vendido, entre otros, en Bilbao (Bizkaia), en Cabezón de la Sal (Cantabria), en Cuenca, en Miajadas (Cáceres), en Guadalajara, en Lugo, en Illa de Arousa (Pontevedra), en Teruel, en Cullera (Valencia) y en Valladolid. ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. A pesar de no ser el Gordo de Navidad, esta cantidad puede ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra y afrontar los gastos típicos de estas fiestas.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos de Lotería de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no siempre fue así. En sus inicios y durante muchos sorteos, los décimos carecían completamente de imágenes impresas en ellos y consistían únicamente en el número del sorteo, el nombre y la fecha.

Sin embargo, a partir de los años 40 del siglo XX comenzó una tradición que todavía perdura: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y su carácter religioso en cada décimo. Esta decisión fue tomada para dotar a estos boletos navideños con una mayor carga simbólica y emocional.

En esta edición del sorteo del 22 de diciembre se ha seleccionado como imagen para los décimos La Natividad del Maestro Sopetrán. Esta obra de arte, que data de 1470 y se encuentra en el Museo del Prado, representa el nacimiento de Jesús. Se trata de un conjunto que incluye tres tablas: La Anunciación, La Natividad y El Tránsito de la Virgen.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta popular para enviar dinero entre personas debido a su facilidad y comodidad. Sin embargo, pocos saben que también se puede utilizar Bizum para cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, como es el caso del premio de la pedrea (para premios inferiores a 2.000 euros).

Los pasos para cobrar este tipo de premio a través de Bizum son muy sencillos:

1. Acércate a una administración de lotería.

2. Abre la aplicación móvil o web del banco asociado con tu cuenta.

3. Genera un código QR en la opción correspondiente dentro del apartado "Pagos" o "Enviar dinero".

4. Muestra al trabajador/a responsable en la administración tu código QR para validar el premio.

De esta manera, podrás recibir al instante y directamente en tu cuenta bancaria el dinero correspondiente al décimo ganador con la pedrea.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

El sorteo de Lotería de Navidad reparte numerosos premios entre los participantes, pero uno destacable es el conocido como "pedrea". En total, son 1.794 los números agraciados con este tipo particularmente popular entre los jugadores.

Cada uno de estos números está asociado a una serie que resulta premiada con 1.000 euros. Esto implica que, para cada décimo ganador, se otorgan 100 euros.

La pedrea de la Lotería de Navidad es una opción ideal para aquellos que no obtienen el Gordo pero aún así desean recibir un pequeño incentivo económico durante las festividades navideñas.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.