17939, número premiado con 1000 euros en la pedrea de la Lotería de Navidad de 2023

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 17939 que ha sido vendido en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor, 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad puede resultar un poco confusa. Da igual que se repita todos los años, ciertos términos siempre juegan al despiste. Y es que no, ni décimo ni billete ni número o serie son lo mismo. Así que es mejor entender primero lo que tenemos entre nuestras manos cuando jugamos a este sorteo tan popular y esperanzador.

El número: Es sencillo; son las cinco cifras que aparecen impresas en el décimo adquirido para participar en el sorteo navideño más importante en España: el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. En este sorteo hay disponibles 100 mil números, desde el 00000 hasta el 99999.

El décimo: Es probablemente el término más familiar y que la mayoría de personas tienen claro. Se trata del boleto o papel que compramos para participar en la Lotería de Navidad. Tal y como su nombre indica, se trata de la décima parte de un billete (recuerda que los billetes están compuestos por 10 décimos). Los ciudadanos pueden comprar uno o más décimos. Estos pueden tener el mismo número o no, pero siempre cuestan 20 euros cada uno. De cada número existen 1.950 décimos.

El billete: Los billetes de la Lotería de Navidad están formados por diez décimos del mismo número. Es decir, un billete no es un sinónimo del término "décimo". Comprar un billete para este sorteo supone desembolsarse 200€, no solo los 20 euros correspondientes a un solo décimo. Y si resulta que tu billete es premiado con el Gordo, tendrás la fortuna de ganar (nunca mejor dicho) ¡4 millones de euros!, no solo los 400 mil 'eurillos' correspondientes a una sola serie.

La serie: Este es el término más confuso para muchos jugadores novatos en la Lotería de Navidad. Una serie es un conjunto formado por un billete compuesto por cada número disponible en el sorteo extraordinario navideño. Es decir, una serie tiene exactamente 100 mil billetes y cada uno tiene diez décimos diferentes dentro del mismo número agraciado con esa serie específica.

En esta edición del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad hay disponibles exactamente ¡185 series! Esto significa que se han emitido 1.850 millones de décimos para el sorteo. ¡Ahí es nada!

El origen e historia del Sorteo de la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad ya es toda una "institución" en España con más de 200 años de historia. Fue en diciembre de 1812, en plena invasión napoleónica, cuando tuvo lugar el primer sorteo navideño. Cádiz fue donde nació esta tradición gracias a una idea del ministro Ciriaco González Carvajal, quien formaba parte del Consejo y Cámara de Indias.

En aquel entonces, España estaba luchando arduamente contra la invasión francesa liderada por Napoleón Bonaparte y se necesitaban fondos para financiar la Guerra de Independencia española. La ciudad gaditana era uno de los pocos lugares que aún resistían el avance francés y fue allí donde se celebró ese primer sorteo navideño.

Desde aquel año histórico, el Sorteo Extraordinario ha continuado celebrándose cada año sin interrupción. Al principio solo se llevaba a cabo en Andalucía, pero luego fue trasladado a Madrid para ser más accesible a nivel nacional.

Curiosamente, no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando se hizo referencia oficialmente al nombre "Lotería de Navidad". Cinco años después, los décimos empezaron a imprimirse con dicho nombre.

Incluso durante la Guerra Civil española (1936-1939), este importante sorteo no dejó de celebrarse. A pesar del país dividido entre republicanos y nacionales, ambos bandos organizaron sus propios sorteos paralelos y diferentes.

Comprobar número de Lotería de Navidad

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

¡Sí! Si eres uno de los afortunados ganadores de la pedrea en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, puedes cobrar tu premio en una administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esto es válido siempre que el premio sea igual o inferior a los 2.000 euros.

Si tienes un décimo agraciado con la pedrea, podrás recibir tus 100 euros por décimo ganador en metálico o mediante la plataforma Bizum.

Por otro lado, si resulta que tienes un billete completo o varios décimos agraciados con la pedrea y el monto del premio supera los 2.000 euros, entonces estarás obligado a acudir a una entidad financiera autorizada para reclamarlo e ingresarlo directamente en tu cuenta bancaria.

En resumen, aunque no hayas ganado el Gordo de Navidad ni otros grandes premios millonarios, recibir la pedrea puede ser una gran alegría para comenzar las fiestas navideñas con un poco más de dinero en los bolsillos. Además, ya sabes qué significa cada término relacionado con este famoso sorteo y también cómo cobrar tus premios correctamente según su cuantía. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.