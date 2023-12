79995, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La Lotería de Navidad ha dado a conocer los números ganadores de su edición anual. Entre la lista de números seleccionados, se encuentra el número 79995 que ha sido vendido exclusivamente online. Si eres uno de los afortunados en poseer un décimo con este número, felicidades, has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

Cuánto se queda Hacienda de la pedrea de la Lotería de Navidad

Quien siempre gana en la Lotería de Navidad es Hacienda. De eso no hay duda. Independientemente de si te toca a ti o a otra persona, la Agencia Tributaria se lleva su parte correspondiente. Sin embargo, existen algunos premios del sorteo extraordinarios que están libres de impuestos. Todos los premios inferiores a 40.000 euros están siempre exentos de cargas impositivas. A partir de esa cifra hay que calcular un 20% en concepto de retención.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte inmensa y has logrado ganar el Gordo, el segundo o tercer premio en la Lotería de Navidad sí tendrás que tributar y declararlo ante Hacienda. No obstante, al ir a cobrar tu premio en una entidad financiera autorizada, ya habrá una retención por parte de la Agencia Tributaria. En el caso de premios menores como la pedrea, estos están exentos de carga impositiva, por lo que no tendrás que declararlos a Hacienda.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular para enviar dinero entre personas. Es fácil, rápido y cómodo. Sin embargo, pocos saben que a través de Bizum también se pueden cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad, incluyendo la pedrea (premios hasta 2.000 euros). Los pasos para cobrar el premio son muy sencillos: acércate a una administración de lotería, entra en la app de tu banco, genera un código QR y muestra al trabajador de la administración el código QR para validar tu premio. Así recibirás al instante y directamente en tu cuenta bancaria el dinero correspondiente a tu décimo premiado con la pedrea.

Estas son algunas claves importantes sobre los números ganadores en la Lotería de Navidad y cómo funciona el sistema impositivo en relación a los premios obtenidos. Además, también hemos descubierto una forma rápida y cómoda para ingresar el dinero del premio utilizando Bizum. ¡Esperemos que esta información sea útil para aquellos agraciados con uno o varios décimos ganadores! Ahora podrán disfrutar aún más las fiestas navideñas con un dinerillo extra en sus bolsillos gracias a esta suerte inesperada.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.