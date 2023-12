59055, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La Lotería de Navidad ha anunciado los números premiados de su edición anual. Entre ellos, se encuentra el número 59055 que ha sido vendido en Burgos. Si eres uno de los afortunados poseedores de este número, ¡enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no se trata de un premio millonario, cada serie agraciada con la pedrea recibirá 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número ganador, el premio será algo menor: 100 euros por décimo.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si has tenido la suerte de obtener uno de los premios principales en la Lotería de Navidad, como el Gordo o el segundo y tercer premio, debes tener en cuenta que estos sí deben ser declarados a Hacienda. Sin embargo, en el caso específico del premio de la pedrea, no es necesario preocuparse por ello. Estos premios están exentos de carga impositiva y no requieren ser declarados ante la Agencia Tributaria.

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad se lleva a cabo cada año el 22 de diciembre y reparte un total estimado de 2.520 millones de euros en premios. Este sorteo está compuesto por 99.999 números distintos que son introducidos dentro del bombo correspondiente para su posterior extracción durante el sorteo.

Además, existe otro bombo destinado exclusivamente para los premios asociados a cada uno de estos números seleccionados. Durante el sorteo, se extrae una bola del bombo de los números y, a continuación, se extrae otra bola del bombo de los premios. Así es como se determina qué número ha sido agraciado con cada premio.

En total, se emiten 180 series de 100.000 billetes cada una. Cada billete se divide en 10 décimos individuales y el costo de cada décimo es de 20 euros. La Lotería de Navidad es conocida por ser el sorteo que reparte la mayor cantidad de premios en comparación con otros sorteos celebrados en España, llegando a premiar a más de 26 millones de décimos tras el sorteo del 22 de diciembre.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cuántos números premiados hay con la pedrea de Lotería

La pedrea es uno de los premios más numerosos y alcanza a un gran número de personas. En total, hay 1.794 números agraciados con la pedrea en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Cada uno de estos números recibe un premio equivalente a una serie completa, lo que significa que cada serie ganadora recibirá un total acumulado de 1.000 euros en premios.

En caso de poseer solo un décimo del número agraciado con la pedrea, la cuantía del premio será proporcionalmente menor: unos alentadores 100 euros por décimo ganador.

La Lotería de Navidad ofrece múltiples oportunidades para ganar dinero durante las festividades navideñas. Aunque todos soñamos con llevarnos el Gordo o algún otro gran premio, recibir la pedrea también puede alegrarnos las fiestas y ayudarnos a hacer frente a los gastos de este periodo. Es importante recordar que, en el caso de la pedrea, no es necesario declarar el premio a Hacienda, ya que está exento de carga impositiva.

En resumen, el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad reparte una gran cantidad de premios y ofrece la posibilidad de ganar dinero extra durante las celebraciones navideñas. Tanto si has ganado la pedrea como si te has llevado uno de los premios principales, ¡felicidades! Disfruta del dinero y aprovecha esta suerte para comenzar la Navidad con una sonrisa.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.