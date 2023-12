83847, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 premiado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 83847 que ha sido vendido en Talavera de la Reina (Toledo). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra. No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

Qué pasa si un décimo de Lotería de Navidad se rompe, ¿sigue siendo válido?

Si te ha tocado un premio en la Lotería y tu décimo está dañado, ya sea porque lo metiste en la lavadora y está estropeado o porque se rompió un trozo, no te apresures con medidas que no tienen vuelta atrás. Una opción muy común es intentar pegar los trozos con pegamento o cinta adhesiva; sin embargo, esto hará que se considere como intento de falsificación.

La mejor opción es acudir a una administración oficial y solicitar su verificación para garantizar su autenticidad. Si el décimo está muy dañado y no se puede confirmar su autenticidad, lo más probable es que se envíe a Loterías y Apuestas del Estado, quienes a su vez lo enviarán a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para comprobar que se trata de un boleto auténtico.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea, entre los 99.999 números que conforman el sorteo. La pedrea reparte un total de 1.794.000 euros que alegran diferentes partes del territorio español, aunque no es el premio al que todos aspiran y desean.

Es suficiente para recuperar el dinero invertido en los décimos y permitir hacer un buen regalo o celebrarlo por todo lo alto con amigos o familiares.

Si deseas consultar todos los números premiados con 1.000 euros en esta edición de la Lotería de Navidad, puedes hacerlo en sitios web como 20Minutos.es o utilizando directamente el comprobador oficial.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Qué diferencias hay entre un décimo, número, billete y serie en la Lotería de Navidad

La Lotería puede resultar confusa debido a ciertos términos utilizados. Aunque se repiten cada año, es importante entender las diferencias entre ellos cuando tenemos uno premiado.

- Número: Es una cifra compuesta por cinco dígitos impresa en cada décimo. En el Sorteo Extraordinario existen un total de 100.000 números, que van del 0 al 999.999.

- Décimo: Es el boleto o papel que compramos y es probablemente el término más familiar. Un décimo es la décima parte de un billete, ya que cada billete está compuesto por diez décimos. Los ciudadanos pueden adquirir uno o más décimos, los cuales pueden tener el mismo número o no. El precio de cada décimo es de 20 euros y existen 1.950 décimos para cada número.

- Billete: Está formado por diez décimos del mismo número, por lo tanto, no es sinónimo de "décimo". Comprar un billete implica invertir 200 euros en lugar de solo 20 euros como en el caso del "décimo". Si resulta premiado con el Gordo, ganarás una suma considerable de dinero, como por ejemplo cuatro millones de euros en lugar de solo 400 mil euros.

- Serie: Es uno de los términos más confusos. Una serie está compuesta por un billete correspondiente a cada número del sorteo. Por lo tanto, una serie consta de 100.000 billetes y cada uno contiene diez décimos. En la edición actual de la Lotería de Navidad hay disponibles 185 series (equivalentes a 1.850 millones de décimos).

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.