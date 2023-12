12784, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 12784 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona, en Bilbao (Bizkaia), en Segorbe (Castellón), en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), en Baza (Granada), en Boñar (León), en Madrid, en Carmona (Sevilla), en Valencia y en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

¡Felicidades! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros por décimo.

La diferencia entre un décimo y una participación

A la hora de jugar a la Lotería de Navidad, no es lo mismo tener un décimo que una participación. Jugar un décimo implica apostar 20 euros por un número específico. Ese décimo es exclusivamente tuyo y cualquier premio que corresponda a dicho décimo será para ti (siempre y cuando no lo hayas compartido). Además, los décimos son emitidos por las Administraciones.

En cambio, las participaciones son diferentes. En primer lugar, las participaciones son creadas por personas, asociaciones o empresas en lugar de ser emitidas por Administraciones. Son fracciones de un décimo y su costo es inferior a los 20 euros del precio completo del billete. Por lo tanto, también lo es su premio en caso de resultar ganador. Es importante destacar que en ocasiones el costo de una participación puede ser superior al valor real jugado si se trata de colaboraciones para viajes escolares o causas benéficas.

Cuánto dinero reparte la pedrea de la Lotería de Navidad

Aunque pueda parecer que es un premio pequeño en comparación con otros, ¡nada más lejos de la realidad! De hecho, la pedrea reparte un total de 1.794.000 euros en premios por toda España. ¡Una cifra nada desdeñable! La diferencia radica en que se trata de premios de menor cuantía en comparación con el Gordo o el resto de los premios principales de la Lotería de Navidad. Por lo tanto, aunque haya miles de personas agraciadas con la pedrea, cada una recibirá 100 euros libres de impuestos por cada décimo ganador.

Por qué los décimos de Navidad siempre tienen imágenes de obras de arte

Es posible que no te hayas percatado, pero la imagen impresa en los décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad cambia cada año. Sin embargo, esto no fue siempre así. De hecho, al principio y durante muchos sorteos, los décimos no tenían ninguna imagen impresa y consistían únicamente en un número junto al nombre del sorteo y la fecha.

Sin embargo, esta "norma" cambió a partir de los años 40 del siglo XX cuando comenzó la tradición actualmente vigente: incorporar una imagen relacionada con la Navidad y con carácter religioso. Cada año se selecciona una obra maestra para ilustrar los billetes.

En el caso del sorteo del 22 de diciembre de este año, el cuadro elegido es "La Natividad" del Maestro Sopetrán. Esta pintura data del año 1470 y se encuentra expuesta en el Museo del Prado. Representa el nacimiento de Jesús e incluye tres tablas: "La Anunciación", "La Natividad" y "El Tránsito de la Virgen".

Así concluye la información sobre la Lotería de Navidad y los premios repartidos en esta ocasión. Es importante recordar que, aunque ganar un premio millonario siempre es emocionante, cualquier cantidad ganada puede ser una alegría perfecta para comenzar las fiestas navideñas con un poco de dinero extra. ¡Felices fiestas!

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.