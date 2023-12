04612, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 04612 que ha sido vendido, entre otros, en Barcelona y Olesa de Montserrat (Barcelona), en Córdoba, en Es Castell (Illes Balears), en Alcorcón y Madrid (Madrid), en Cartagena (Murcia), en Fuengirola (Málaga), en Pruna (Sevilla) y en Valencia.

¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo.

La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

No tapará esos agujeros que deseabas, pero te ayudará a afrontar los números rojos de estas fiestas con algo más de aire.

¿Hay que declarar a Hacienda el dinero del premio de la pedrea?

Si eres uno de los afortunados en haber logrado un premio en la Lotería de Navidad, no debes preocuparte por declararlo ante Hacienda. Si has tenido suerte y has ganado el Gordo, el segundo o tercer premio, deberás tributar por ellos; sin embargo, cuando acudas a cobrar tu dinero en una entidad financiera autorizada para reclamarlo, ya habrá sido retenida su parte correspondiente por parte de la Agencia Tributaria al momento del cobro.

Esta situación cambia cuando se trata de premios menores, como es el caso de la pedrea, ya que están exentos de carga impositiva. Por lo tanto, si te ha tocado la pedrea en la Lotería de Navidad, no tendrás que preocuparte por compartir una parte del premio con Hacienda.

¿Se puede cobrar el premio de la pedrea en efectivo?

Si has resultado agraciado con la pedrea o cualquier otro premio igual o inferior a los 2.000 euros, podrás cobrarlo en efectivo en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Esto incluye los décimos agraciados con la pedrea. También tienes la opción de recibir tu dinero a través del servicio Bizum.

Por otro lado, si el premio supera los 2.000 euros, deberás acudir a las entidades financieras autorizadas para reclamarlo e ingresarlo en tu cuenta bancaria correspondiente. En estos casos, no es posible recibir el pago en efectivo directamente en una administración.

Comprobar número de Lotería de Navidad

La probabilidad de que te toque la Lotería de Navidad es de un 0,001%

Cuando hablamos sobre las probabilidades de que nos toque el Gordo o cualquier otro premio importante dentro del sorteo navideño, debemos tener presente que hay un total de 100.000 bolas dentro del bombo.

Esto significa que existe una probabilidad muy baja, específicamente un 0,001%, para que tu décimo contenga el número ganador del primer premio del sorteo (el Gordo). En otras palabras, tus posibilidades son una entre cien mil.

Naturalmente, al adquirir más décimos, aumentas tus probabilidades; lo mismo ocurre si ampliamos el abanico de premios. Por ejemplo, la probabilidad de ganar cualquier premio dentro de la Lotería de Navidad aumenta al 5%. Y si te conformas con el reintegro, las posibilidades de recuperar el dinero invertido en tu décimo ascienden hasta un 9,99%.

En conclusión, aunque la pedrea no sea el premio más grande del sorteo navideño, los 100 euros por décimo que se obtienen pueden ser una gran alegría y un pequeño respiro económico para las fiestas. Además, es importante tener en cuenta las reglas fiscales que aplican a los premios ganados en la Lotería y saber cómo cobrarlos correctamente según su cuantía. Por último, es interesante conocer las probabilidades reales de ganar algún tipo de premio en este famoso sorteo y entender que siempre hay una oportunidad, aunque sea pequeña.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.