73272, premio de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023 remunerado con mil euros

La edición anual de la Lotería de Navidad ha presentado sus números premiados. Entre la lista de números seleccionados, el número 73272 que ha sido vendido, entre otros, en Gijón y Oviedo (Asturias), en Barcelona, en Leioa (Bizkaia), en Huelva, en Madrid, en O Grove y Vigo (Pontevedra), en Sevilla y en Albaida (Valencia). ¡Enhorabuena! Has ganado la pedrea. Aunque no es un premio millonario, cada serie premiada con la pedrea se lleva 1.000 euros. Sin embargo, si solo tienes un décimo del número agraciado, la cuantía del premio será algo menor: 100 euros al décimo. La pedrea de la Lotería de Navidad reparte miles de euros en premios. En concreto, son 1.794 premios de 1.000 euros cada serie. Aunque no es el Gordo de Navidad, los 100 euros con los que está agraciado cada décimo premiado pueden ser una alegría perfecta para empezar la Navidad con un dinerillo extra.

Todos los números premiados con 1000 euros de la pedrea de la Lotería de Navidad 2023

Cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad premia 30 números con la pedrea entre los 99.999 que tiene el sorteo. Entre todos esos números, se reparte un total de 1.794.000 euros que "riegan" toda España con una alegría consoladora para aquellos que han sido agraciados y han invertido su dinero en comprar décimos participantes en esta rifa tradicional y tan esperada por todos.

Puedes consultar todos los números ganadores y agraciados con los tan deseados mil euros en concepto del segundo gran premio conocido como "la pedrea" tanto en el sitio web de 20Minutos.es como utilizando directamente el comprobador oficial de décimos que ofrece la Lotería de Navidad. No pierdas la oportunidad de descubrir si alguno de tus números ha sido afortunado este año.

Cómo ingresar el premio de la pedrea con Bizum

Bizum es una herramienta muy popular y utilizada para enviar dinero entre personas. Es fácil, rápido y cómodo. Sin embargo, lo que pocos saben es que también se puede cobrar algunos premios de la Lotería de Navidad a través de Bizum. La pedrea es uno de esos premios que se pueden reclamar en las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado, siempre y cuando no superen los 2.000 euros.

Los pasos para cobrar el premio son muy sencillos: primero, acércate a una administración de lotería donde te explicarán cómo llevar a cabo el proceso; después, entra en la aplicación móvil o web del banco con el cual tienes asociada tu cuenta Bizum; luego, genera un código QR desde tu banca online o app bancaria; finalmente, muestra al trabajador/a encargado/a en la administración ese código QR generado para validar tu premio.

Así podrás recibir el dinero correspondiente al décimo ganador en tu cuenta bancaria al instante y sin complicaciones. Disfruta del beneficio económico obtenido gracias a tu participación en esta tradicional rifa navideña.

Comprobar número de Lotería de Navidad

Cómo funciona el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional celebrado cada año el 22 de diciembre tiene lugar con un total compuesto por 99.999 números y bolas. Todos estos se colocan dentro de uno de los famosos bombos utilizados en este sorteo tan esperado por todos los españoles. El otro bombo es utilizado para contener los premios, representando así una forma justa e imparcial de llevar a cabo el sorteo.

El monto total repartido en premios asciende a 2.520 millones de euros, una cifra impresionante que no deja indiferente a nadie. En total, el número exacto de décimos emitidos es de 172 millones, lo cual representa un gran volumen y participación en esta tradicional rifa navideña. Cada billete se divide en 10 décimos y el costo de cada uno es de 20 euros.

La Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario de Navidad tiene la distinción especial de ser el sorteo que más premios reparte en toda España, resultando agraciados un total aproximado de 26 millones de décimos ganadores tras la celebración del evento el día mencionado anteriormente.

En resumen, la pedrea es un premio menor pero significativo dentro del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional que se celebra durante la época navideña. Aunque puede no cambiar tu vida por completo, sin duda alguna supone una alegría adicional para aquellos agraciados con este premio secundario tan esperado por muchos participantes año tras año.

Consulta aquí si tu décimo agraciado con la pedrea coincide también con terminaciones de otros premios o aproximaciones, lo que incrementaría la cuantía total.